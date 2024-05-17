1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«За 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности, почувствуете душу города во время прогулки по колоритному базару и, если захотите, попробуете традиционный плов»
Завтра в 13:30
29 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
«Торговые купола Бухары — средневековые архитектурные памятники, построенные представителями узбекской династии Шейбанидов»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
«Сиабский базар — самый древний базар в Средней Азии»
Завтра в 10:00
29 июня в 10:00
€140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIgor17 мая 2024Сначала о минусах: Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго
- ООлег2 апреля 2024Отличная экскурсия, путешествие было хоть и долгим, но пролетело, как один миг. Шерзод интересно все рассказывает на хорошем русском языке. При этом помогает в общении в различных местах. Очень все советую данную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шопинг»
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