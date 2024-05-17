Шопинг в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Самарканде на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд: экскурсия и легенды
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Самарканд 2 в 1: экскурсия по достопримечательностям и дегустация плова
Самарканд - город восточной сказки. За 5 часов вы увидите его главные достопримечательности и попробуете традиционный плов в аутентичном ресторане
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«За 5 часов вы посетите знаковые достопримечательности, почувствуете душу города во время прогулки по колоритному базару и, если захотите, попробуете традиционный плов»
Завтра в 13:30
29 июня в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
Проехать по следам торговых караванов и побывать в самом древнем городе Узбекистана
Начало: В вашем отеле
«Торговые купола Бухары — средневековые архитектурные памятники, построенные представителями узбекской династии Шейбанидов»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Ремёсла Самарканда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Ремёсла Самарканда
Узнать, как ткут ковры и делают бумагу, зайти на базар за сладостями и посетить главные места города
«Сиабский базар — самый древний базар в Средней Азии»
Завтра в 10:00
29 июня в 10:00
140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Igor
    17 мая 2024
    Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
    Сначала о минусах: Мы выбрали такой вариант поездки из Самарканда в Бухару на машине, потому что билеты на поезд раскупили задолго
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    до нашей поездки в Узбекистан. Ехать в одну сторону - аж 4 часа, но уж очень хотелось посмотреть Бухару. Если есть возможность - езжайте на поезде или останьтесь в Бухаре хотя бы на ночь! В общем, у нас других вариантов не было. Шерзод отвез нас на своей машине туда и обратно, плюс провел экскурсию по Цитадели Арк и нескольким знаковым объектам. Она заняла около двух с половиной часов, что конечно очень мало. Больше ничего не успели с учетом времени в пути. Но хоть так… Скажу честно, Шерзод - неплохой гид, хоть, наверное, не самый лучший в мире. НО! И ЭТО ВАЖНО! Посещение новой страны для вдумчивых туристов - это не только программные достопримечательности, но и погружение в культуру, традиции, быт, попытка понять менталитет местных жителей… И вот здесь Шерзоду не было равных! БОльшую часть пути он рассказывал нам о том, как живут в Узбекистане люди, чем дышат, как растят детей, создают семьи, работают, отдыхают и много такого, о чем ни на каких экскурсиях не узнаешь! Нам показалось это очень ценным. Мы с удовольствием общались с Шерзодом несколько часов подряд, задавали вопросы, удивлялись, смеялись и сравнивали нашу жизнь и их…"Вишенкой на торте" стал рыбный ресторан (скорее кафешка) по дороге назад. Это нетуристическое место, туда ходят местные. Скажу я вам, такой вкусной рыбы мы ели очень давно! Так что спасибо большое, нам понравилось!

  • О
    Олег
    2 апреля 2024
    Из Самарканда - в Бухару: секреты Великого шёлкового пути
    Отличная экскурсия, путешествие было хоть и долгим, но пролетело, как один миг. Шерзод интересно все рассказывает на хорошем русском языке. При этом помогает в общении в различных местах. Очень все советую данную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шопинг»

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  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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