Дорогие гости нашего солнечного края, приглашаем вас на гастрономическую экскурсию по Самарканду, в ходе которой вы посетите значимые исторические места и попробуете оригинальные блюда узбекской кухни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Наша экскурсия начнется с узбекского завтрака. Мы с вами купим сливки в молочной лавке, затем поедем в дом местных жителей, чтобы позавтракать новоиспеченным хлебом в тандыре;
- Следующий пункт по маршруту – Бумажная фабрика. Вы сможете увидеть производство бумаги, которое датируется VII веком;
- После направимся к некрополю Шахи-Зинда, где очень много мавзолеев;
- Попробуем короля узбекской кухни – плов, в месте, где жители Самарканда предпочитают обедать. Далее отведаем знаменитую какандскую самсу, халису –блюдо из отрубей пшеницы, и мясо барана;
- Увидим первое чудо Узбекистана – площадь Регистан;
- Если у вас останутся силы и желание, сможем также попробовать шашлыки или съездить на дегустацию вин в Багизаган – винзавод.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бумажная фабрика
- Некрополь Шахи-Зинда
- Площадь Регистан
- Багизаган - винзавод
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
Ваш отель в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
Завтра в 06:30
11 ноя в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 19:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: У мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Завтра в 09:00
11 ноя в 10:00
$26 за человека