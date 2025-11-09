Мои заказы

Голубые купола Самарканда и минареты Бухары (2 дневный тур)

Голубые купола Самарканда и минареты Бухары
Приглашаем вас в двухдневный тур, где вы откроете для себя величие древних городов, их потрясающую архитектуру и уникальную историю.

Вы посетите знаменитые памятники Самарканда, такие как площадь Регистан, мавзолей Гури-Эмир и мечеть Биби-Ханум, а также окунетесь в атмосферу сказочной Бухары с ее ансамблем Ляби-Хауз, минаретом Калян и цитаделью Арк. Этот тур подарит вам незабываемые впечатления, вкус национальной кухни и комфортное путешествие!
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Откройте для себя величие двух самых древних и легендарных городов Узбекистана — Самарканда и Бухары! Этот двухдневный тур подарит вам возможность окунуться в историю, насладиться потрясающей архитектурой и попробовать аутентичные блюда узбекской кухни. День 1.

Самарканд – сердце империи Амира Темура

Ваше путешествие начнется с поездки в сказочный Самарканд — город с историей, насчитывающей более 2750 лет. Этот жемчужный уголок Центральной Азии был столицей великой империи Амира Темура и хранит в себе множество архитектурных шедевров. Экскурсия начнется с посещения мавзолея святого Даниила (Ходжа Дониер), который считается святым местом для людей разных религий. Далее вы отправитесь в загадочный комплекс Шох-и-Зинда, уникальный ансамбль мавзолеев, построенный на протяжении нескольких веков. После насыщенной прогулки вас ждет обед, где вы попробуете знаменитый самаркандский плов от мастеров Joni Osh. После обеда экскурсия продолжится у мавзолея Гури-Эмир — усыпальницы великого Амира Темура. Далее вы посетите мечеть Биби-Ханум, грандиозное сооружение, построенное в XIV веке, которое до сих пор поражает своими масштабами. Завершающим аккордом станет посещение площади Регистан – визитной карточки Самарканда. Здесь вас ждет знакомство с тремя великими медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари – шедеврами средневековой архитектуры и искусства. После экскурсии у вас будет возможность насладиться вкусным ужином в местном ресторане. Затем вы отправитесь на поезд, чтобы продолжить свое путешествие в древнюю Бухару. День 2.

Бухара – сказочный город тысячи и одной ночи

На следующий день вы прибудете в Бухару – город, который на протяжении веков оставался культурным и духовным центром Востока. После завтрака вас ждет экскурсия, которая начнется с ансамбля Ляби-Хауз — изысканного комплекса вокруг искусственного водоема. Вы также посетите медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и прилегающую к нему ханака. Далее вас ждет минарет Калян, величественная башня высотой 47 метров, и медресе Мир-и-Араб — настоящий символ Бухары. Во время обеда вы сможете выбрать блюда на свой вкус: ароматные гиждуванские шишлыки, тухумбарак или традиционный бухарский плов. После обеда вы продолжите свое знакомство с Бухарой. Вас ждет экскурсия в легендарную цитадель Арк — древнейшую крепость города, которая была резиденцией бухарских эмиров. Вы также посетите мавзолей Исмаила Самани, где покоится основатель Саманидской династии, и мечеть Боло-Хауз, уникальный памятник XVIII века. По завершении экскурсии вы отправитесь на вокзал, чтобы вернуться в Ташкент с багажом воспоминаний и впечатлений. Почему стоит выбрать этот тур?
  • Погружение в историю двух древних городов.
  • Уникальные архитектурные шедевры.
  • Вкуснейшие национальные блюда.
  • Комфортное путешествие на поездах.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самарканд:
  • Мавзолей святого Даниила (Ходжа Дониер) (XV в.)
  • Комплекс Шох-и-Зинда (XI-XIV и XIX вв.)
  • Мавзолей Гури-Эмир (XIV в)
  • Мечеть Биби-ханум (1399-1404)
  • Площадь Регистан:
  • Медресе Улугбека (1417 - 1420)
  • Медресе Шердор (1619 - 1636)
  • Медресе Тилля-Кари (1647 - 1660)
  • Бухара:
  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Медресе Кукельдаш
  • Медресе Диван-Беги и ханаки Диван-Беги
  • Минарет Калян (47 метров)
  • Медресе Мир-и-Араб
  • Цитадель Арк (2в. до Н.Э. - 19 в)
  • Мавзолей Исмаила Самани
  • Мечеть Боло Хауз (1712)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ЖД вокзал Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

