Откройте для себя величие двух самых древних и легендарных городов Узбекистана — Самарканда и Бухары! Этот двухдневный тур подарит вам возможность окунуться в историю, насладиться потрясающей архитектурой и попробовать аутентичные блюда узбекской кухни. День 1.

Самарканд – сердце империи Амира Темура

Ваше путешествие начнется с поездки в сказочный Самарканд — город с историей, насчитывающей более 2750 лет. Этот жемчужный уголок Центральной Азии был столицей великой империи Амира Темура и хранит в себе множество архитектурных шедевров. Экскурсия начнется с посещения мавзолея святого Даниила (Ходжа Дониер), который считается святым местом для людей разных религий. Далее вы отправитесь в загадочный комплекс Шох-и-Зинда, уникальный ансамбль мавзолеев, построенный на протяжении нескольких веков. После насыщенной прогулки вас ждет обед, где вы попробуете знаменитый самаркандский плов от мастеров Joni Osh. После обеда экскурсия продолжится у мавзолея Гури-Эмир — усыпальницы великого Амира Темура. Далее вы посетите мечеть Биби-Ханум, грандиозное сооружение, построенное в XIV веке, которое до сих пор поражает своими масштабами. Завершающим аккордом станет посещение площади Регистан – визитной карточки Самарканда. Здесь вас ждет знакомство с тремя великими медресе: Улугбека, Шердор и Тилля-Кари – шедеврами средневековой архитектуры и искусства. После экскурсии у вас будет возможность насладиться вкусным ужином в местном ресторане. Затем вы отправитесь на поезд, чтобы продолжить свое путешествие в древнюю Бухару. День 2.

Бухара – сказочный город тысячи и одной ночи

На следующий день вы прибудете в Бухару – город, который на протяжении веков оставался культурным и духовным центром Востока. После завтрака вас ждет экскурсия, которая начнется с ансамбля Ляби-Хауз — изысканного комплекса вокруг искусственного водоема. Вы также посетите медресе Кукельдаш, медресе Диван-Беги и прилегающую к нему ханака. Далее вас ждет минарет Калян, величественная башня высотой 47 метров, и медресе Мир-и-Араб — настоящий символ Бухары. Во время обеда вы сможете выбрать блюда на свой вкус: ароматные гиждуванские шишлыки, тухумбарак или традиционный бухарский плов. После обеда вы продолжите свое знакомство с Бухарой. Вас ждет экскурсия в легендарную цитадель Арк — древнейшую крепость города, которая была резиденцией бухарских эмиров. Вы также посетите мавзолей Исмаила Самани, где покоится основатель Саманидской династии, и мечеть Боло-Хауз, уникальный памятник XVIII века. По завершении экскурсии вы отправитесь на вокзал, чтобы вернуться в Ташкент с багажом воспоминаний и впечатлений. Почему стоит выбрать этот тур?