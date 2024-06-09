Чтобы ваше знакомство с Узбекистаном не ограничилось Самаркандом, мы организуем однодневную поездку в Бухару.
Благодаря продуманной программе путешествия у вас будет целый день, чтобы проникнуться красотой древнего города.
Вы прогуляетесь по главным площадям, пленитесь узорами и мозаикой на фасадах древнейших сооружений и восхититесь мастерством зодчих.
Благодаря продуманной программе путешествия у вас будет целый день, чтобы проникнуться красотой древнего города.
Вы прогуляетесь по главным площадям, пленитесь узорами и мозаикой на фасадах древнейших сооружений и восхититесь мастерством зодчих.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На скоростном поезде Афросиаб всего за 1,5 часа вы домчите до Бухары.
- Обзорную экскурсию начнём с мавзолея Чашма-Айюб. Пройдёмся по базару специй, увидим мечеть Боло-хауз.
- Побываем в крепости Арк 4-го века и прогуляемся по площади Пои-Калян с архитектурным ансамблем из трёх древних сооружений.
- Осмотрим знаменитые торговые купола: Токи Сараффон, Токи Тельпакфурушон, Токи Заргарон. Здесь вы сможете купить на память изделия из шёлка, вышивку и много другое.
- После дойдём до главной площади старой части города — Ляби-Хауз, в центре которой — водоём, окружённый строениями 17-го века. Здесь же можно будет выпить ароматного чая и отведать национальные блюда.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость входит: трансфер в Бухару на скоростном поезде Афросиаб, услуги гида, обратный трансфер в Самарканд на комфортабельном автомобиле марки Chevrolet: Orlando, Cobalt, Captiva, Lacetti.
- Дополнительные расходы: входные билеты в объекты осмотра (примерно 15$ с человека), питание.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джафар — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 45 туристов
Я Джафар, гид-переводчик и туроператор с 10-летним стажем. Организую и провожу экскурсии по всему Узбекистану. Родился и вырос в Самарканде. Имею высшее юридическое образование. Знаю английский, русский, узбекский и таджикский. На наших экскурсиях вы полюбуетесь неповторимым историческим и культурным наследием наших городов, побываете у памятников, признанных шедеврами, и в замечательных местах, скрытых от повседневной туристической суеты.Задать вопрос
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