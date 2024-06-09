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Чтобы ваше знакомство с Узбекистаном не ограничилось Самаркандом, мы организуем однодневную поездку в Бухару.



Благодаря продуманной программе путешествия у вас будет целый день, чтобы проникнуться красотой древнего города.



Вы прогуляетесь по главным площадям, пленитесь узорами и мозаикой на фасадах древнейших сооружений и восхититесь мастерством зодчих.