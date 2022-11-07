Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка

В рутине рабочих будней, когда чувствуешь усталость

В рутине рабочих будней, когда чувствуешь усталость, и понимаешь, что нужно что-то менять, Вам необходимо съездить в гостеприимный Узбекистан.

После этого короткого восточного приключения вы вернетесь к обычной жизни и, возможно, во время рутины повседневности воспоминания о доброте, гостеприимстве и «тонкостях» Востока помогут вам в трудную минуту.
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка
Голубые купола Самарканда: пешеходная прогулка

Что вас ожидает 🤩

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Биби-Ханым
  • Сиабский базар
  • Шахи-Зинда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

В рутине рабочих будней, когда чувствуешь усталость, и понимаешь, что нужно что-то менять, Вам необходимо съездить в гостеприимный Узбекистан.
Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница великого Тамерлана и один из важнейших архитектурных ансамблей средневекового Востока. Вас впечатлит невероятное мастерство его исполнения: позолоченные росписи, ажурные решетки на окнах и купол, имитирующий звездное небо.
Площадь Регистан. Я раскрою историю этого удивительного места и помогу разобраться в архитектурных особенностях составляющих его строений.
Биби-Ханым — одна из самых грандиозных мечетей всего мусульманского мира и крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии того времени. Вы услышите кому она посвящена и полюбуетесь красотой ее интерьеров.
Сиабский базар — бурлящий восточный рынок, где вы сможете попробовать самаркандские сладости и сухофрукты.
Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати, похожее на средневековый город. Вы погуляете по его узким улочкам и насладитесь феноменальной красотой старинных мавзолеев.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты — 11-15 евро,
  • обед,
  • дегустация вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд или посещение фабрик по производству шелковой бумаги и ковров ручной работы (по желанию).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты — 11-15 евро
  • Обед
  • Дегустация вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд или посещение фабрик по производству шелковой бумаги и ковров ручной работы (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу Вас на вокзале / в гостинице / в аэропорт
Завершение: Комплекс мавзолеев Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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