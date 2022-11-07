Что вас ждет
В рутине рабочих будней, когда чувствуешь усталость, и понимаешь, что нужно что-то менять, Вам необходимо съездить в гостеприимный Узбекистан.
Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница великого Тамерлана и один из важнейших архитектурных ансамблей средневекового Востока. Вас впечатлит невероятное мастерство его исполнения: позолоченные росписи, ажурные решетки на окнах и купол, имитирующий звездное небо.
Площадь Регистан. Я раскрою историю этого удивительного места и помогу разобраться в архитектурных особенностях составляющих его строений.
Биби-Ханым — одна из самых грандиозных мечетей всего мусульманского мира и крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии того времени. Вы услышите кому она посвящена и полюбуетесь красотой ее интерьеров.
Сиабский базар — бурлящий восточный рынок, где вы сможете попробовать самаркандские сладости и сухофрукты.
Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати, похожее на средневековый город. Вы погуляете по его узким улочкам и насладитесь феноменальной красотой старинных мавзолеев.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида-экскурсовода.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты — 11-15 евро,
- обед,
- дегустация вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд или посещение фабрик по производству шелковой бумаги и ковров ручной работы (по желанию).