Что вас ждет

В рутине рабочих будней, когда чувствуешь усталость, и понимаешь, что нужно что-то менять, Вам необходимо съездить в гостеприимный Узбекистан.

Мавзолей Гур-Эмир — фамильная усыпальница великого Тамерлана и один из важнейших архитектурных ансамблей средневекового Востока. Вас впечатлит невероятное мастерство его исполнения: позолоченные росписи, ажурные решетки на окнах и купол, имитирующий звездное небо.

Площадь Регистан. Я раскрою историю этого удивительного места и помогу разобраться в архитектурных особенностях составляющих его строений.

Биби-Ханым — одна из самых грандиозных мечетей всего мусульманского мира и крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии того времени. Вы услышите кому она посвящена и полюбуетесь красотой ее интерьеров.

Сиабский базар — бурлящий восточный рынок, где вы сможете попробовать самаркандские сладости и сухофрукты.

Шахи-Зинда — место захоронения царственных особ и знати, похожее на средневековый город. Вы погуляете по его узким улочкам и насладитесь феноменальной красотой старинных мавзолеев.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида-экскурсовода.

Туристы оплачивают самостоятельно: