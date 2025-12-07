Групповой трансфер из Самарканда в Шахрисабз через горный перевал Тахтакарача с осмотром памятников эпохи Тимуридов. Вы увидите дворец Ак-Сарай, мавзолей Джахонгира и другие достопримечательности родины Тамерлана.
Описание трансфер
По пути Тамерлана:
- из Самарканда в Шахрисабз.
- Групповой трансфер из Самарканда в Шахрисабз с возможностью осмотреть памятники города, связанные с эпохой Тимуридов. Маршрут проходит через живописный горный перевал Тахтакарача, который исторически соединял культуры и народы Средней Азии. Вы увидите природные ландшафты и архитектурное наследие родины Тамерлана.
- Горный перевал и исторический центр.
- Поездка начинается с пересечения перевала Тахтакарача, откуда открываются панорамные виды на горные массивы. Далее вы посетите исторический центр Шахрисабза, где сосредоточены основные архитектурные памятники, связанные с периодом правления Тамерлана и его потомков.
- Архитектурные памятники эпохи Тимуридов.
- Трансфер осуществляется в групповом формате.
- Предусмотрено 2 часа свободного времени для самостоятельного осмотра памятников.
- Входные билеты в архитектурные комплексы оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Тахтакарача
- Исторический центр Шахрисабза
- Дворец Ак-Сарай
- Мавзолей Джахонгира
- Комплекс Дорут-Тиловат
- Горные села
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Напитки
- Личные расходы
- Экскурсия
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
