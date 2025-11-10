Исследуйте богатую историю и культурное наследие Самарканда, одного из старейших городов мира и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииСамарканд является не только промышленным и культурным центром Узбекистана, но и мировым достоянием всего человечества. В ходе экскурсии вы узнаете о древней истории города, эпохи правления Тамерлана, а также современной культуре и повседневной жизни его жителей. А еще увидите традиционные прикладные искусства, такие как производство шелковой бумаги.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Амира Тимура
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Мечеть Хазрат Хызра
- Некрополь Шахи Зинда
- Фабрика по производству шёлковый ковров Худжум
- Мавзолей Святого Даниила
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Оксарой, 1, Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
