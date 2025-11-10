Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте богатую историю и культурное наследие Самарканда, одного из старейших городов мира и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гульнора Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 7 часов Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности $120 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии Самарканд является не только промышленным и культурным центром Узбекистана, но и мировым достоянием всего человечества. В ходе экскурсии вы узнаете о древней истории города, эпохи правления Тамерлана, а также современной культуре и повседневной жизни его жителей. А еще увидите традиционные прикладные искусства, такие как производство шелковой бумаги.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату