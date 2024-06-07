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Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
«Мечеть Биби-Ханым — соборная мечеть 15 века»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€11 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Сказка вечернего Самарканда: историческое путешествие по величественным местам
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
«Я обязательно представлю вам главную достопримечательность нашего города, состоящую из двух величественных медресе и мечети, которая восхищает своим убранством»
Завтра в 18:30
11 июня в 18:30
154€116 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Здесь находятся медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35€32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
«Пройдёте по руинам древнего городища Афрасиаб, осмотрите посвящённый им музей, мавзолей пророка Даниила и мечеть Хазрет-Хызр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
«Мечеть Биби-Ханым — построенная Тимуром для любимой жены, она впечатлит вас удивительными изразцами, мозаиками и голубыми куполами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€42 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самарканд - город голубых куполов: путешествие в сердце Востока
Откройте для себя древний Самарканд: уникальные памятники, богатую историю и вкусные национальные блюда
Начало: Локация обозначается гостями
«А также осмотрите мечеть Биби Ханум, воздвигнутую после победного похода Тамерлана в Индию»
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальное путешествие в сердце Самарканда: от Тамерлана до наших дней
Откройте для себя Самарканд во всем его великолепии: от величественных мавзолеев до живописных базаров
«Мечеть Биби-Ханум, где мы вновь поговорим о Тамерлане»
Сегодня в 09:30
Завтра в 14:30
151€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный Самарканд: Путешествие по древним уголкам
Погрузитесь в историю Самарканда, узнайте о его культуре и традициях. Экскурсия откроет вам величие древних мавзолеев и мечетей
«Я расскажу о расположенных на ней великолепных мечетях и медресе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€77 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд во всей красе: от мавзолея Тамерлана до Сиабского базара
Погрузитесь в историю Самарканда, открывая его знаменитые места и уникальные архитектурные шедевры вместе с профессиональным гидом
«Мечеть Биби-Ханум — место, о котором веками слагали легенды»
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур по Самарканду: от Тимура до современности
На автомобильной экскурсии по Самарканду вы познакомитесь с культурой и традициями Центральной Азии, посетите архитектурные шедевры и узнаете об истории города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Место встречи - Самарканд: индивидуальная экскурсия
Самарканд удивит вас роскошной архитектурой, богатой историей и уникальными ремеслами. Погрузитесь в сказочную атмосферу города
«Вы увидите главные достопримечательности Самарканда: фамильную усыпальницу Тамерлана, площадь Регистан с тремя медресе и Соборную мечеть Биби-Ханум»
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
«Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Самарканде с любовью: индивидуальная экскурсия
Самарканд захватит вас своей красотой и гармонией. Погружение в историю, традиции и ремесла древнего города с индивидуальным гидом
«Биби-Ханым — одна из самых грандиозных мечетей всего мусульманского мира и крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии того времени»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
€153 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
«Вы увидите самые древние памятники архитектуры Самарканда, находящиеся на перекрестке Великого шёлкового пути — мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, величественную мечеть Биби-Ханым, застывшую песнь — некрополь Шахи-Зинда»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€35 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд: Путешествие по следам древних караванов и ремёсел
Откройте великолепие Самарканда через его искусства и ремёсла. Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к древним традициям и культуре
«— Изучим мечеть Биби-Ханум, окутанную мифами и легендами»
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:30
200€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд глазами художника Верещагина: культурное погружение
Погрузитесь в историю Самарканда, пройдя по маршрутам Верещагина, и узнайте, как жил город в 19 веке
«А рядом с базаром мы увидим мечеть Биби-Ханым: о ней мы тоже поговорим, ведь и Верещагин тоже не обошёл её стороной»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Фотопрогулка по легендарному Самарканду
Причудливые изразцы, голубые купола и колоритные улицы Самарканда - все это вы запечатлеете на фотопрогулке. Увлекательные рассказы и яркие фотографии ждут вас
«Мечеть Биби-Ханым — грандиозный памятник победного индийского похода Тамерлана»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€100 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд: путешествие по городу с богатой историей
Погрузитесь в великолепие Самарканда, его историю и культуру. Экскурсия откроет вам самые знаковые места города и научит торговаться на восточном базаре
«Мечеть Биби-Ханым — вы полюбуетесь ее небесно-голубым куполом и аркой размером с Млечный Путь»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
100€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
10000 шагов по древнему Самарканду: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, пройдя 10000 шагов по его историческим местам. Увидите памятники, махаллю и бурлящий восточный базар
«Пройдясь по караванной дороге, от которой пролегала одна из малых веток Шелкового пути, окажемся в самой грандиозной мечети Биби-Ханым, окутанной разными легендами и байками»
Сегодня в 09:30
Завтра в 04:30
€160 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Атмосферный Самарканд на рассвете: фото-прогулка с дегустацией плова
Почувствуйте волшебство Самарканда на рассвете: архитектурные шедевры, пустынные улицы и вкусный плов ждут вас
«Поднявшись к мечети Хазрат-Хызр, мы полюбуемся видом на мечеть Биби-Ханум и древний Сиабский базар, куда мы потом отправимся»
Сегодня в 10:30
Завтра в 05:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
«Мечеть Биби-Ханум, поражающая своими размерами»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€103 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Девичник в Самарканде: экскурсия с фотосессией и историей
Насладитесь насыщенным днём в Самарканде с подругами! Посетите главные достопримечательности, узнайте тайны и сделайте незабываемые фото
«Вы посетите древний базар и мечеть — места, где история смешивается с традициями»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по знаковым местам Самарканда
Вечерняя экскурсия по Самарканду позволит насладиться атмосферой восточной сказки, осмотреть знаковые места и сделать эффектные снимки
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
«Кроме того, вы осмотрите снаружи соборную мечеть Амира Темура»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€43 за всё до 10 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
«Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Мир искусств Самарканда: полное погружение
Познакомьтесь с искусством Самарканда: посетите мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и мастер-класс по арабской каллиграфии
«Биби-Ханум — величественная мечеть 15 века, рядом с которой мы посетим колоритный и древний Сиабский базар»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€92 за всё до 6 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
«Фоном и действущими лицами этой истории станут знаковые и тайные места города: мечеть Биби-Ханым, площадь Регистан, мавзолей Рухабад, Еврейский квартал и заброшенный рынок»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€24 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом
Начало: У памятника Амира Темура
«Соборная мечеть Биби-Ханым — в Средневековье это была самая большая мечеть мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€45 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Самарканда - в древний Шахрисабз: индивидуальная экскурсия
Шахрисабз - зелёный город с богатой историей. Посетите мавзолеи, мечети и дворцы, связанные с Амиром Тимуром, и насладитесь горными пейзажами
«Полюбуетесь самой большой в городе мечетью Кок Гумбаз, построенной внуком Тамерлана — знаменитым астрономом и учёным Улугбеком»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Из Самарканда в Бухару: путешествие через века за один день
Погрузитесь в великолепие Бухары: от величественных медресе до исторических крепостей. Путешествие на комфортабельном автомобиле с личным гидом
Начало: У вашего отеля
«Центральная площадь, где я покажу вам старинные мечети, медресе и водоём, спасающий от жары жителей пустыни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
399€360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд: История Тамерлана и древние памятники - Путешествие в прошлое
Погрузитесь в величественную историю Самарканда, узнайте о Тамерлане и его вкладе в мировую культуру
«Покорив Регистан, мы с вами отправимся в Биби-Ханым — некогда самую большую мечеть в мире, построенную по приказу Железного хромца (Тамерлана)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
«Помимо религиозных памятников архитектуры, вы посетите обсерваторию внука Тамерлана — Мирзо Улугбека, с единственным сохранившимся инструментом для изучения звезд»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Мечеть Биби-Ханум конца 14 века»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45€41 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
«А у первой мечети Самарканда Хазрет-Хызр, построенной с приходом первых арабов в 8 веке, я расскажу легенду о пророке и волшебнике, который проверял людей на щедрость, и раскрою одну из местных традиций»
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135€122 за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Самарканд тёплый и дружелюбный
В Самарканде каждый найдёт своё: история Тимуридов, голубые купола мечетей, восточная кухня. Гид покажет знаковые места и традиции
Начало: У вашего отеля
«А также помогу расшифровать название красочной мечети Тилля Кори»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
5 часов
Самарканд 2 в 1: экскурсия и дегустация плова
Посетить Регистан и Гур-Эмир, попробовать местные блюда и понять, почему Восток - дело тонкое
Начало: На вокзале, в аэропорту или у вашего отеля
«Традиции народа и религиозные обычаи»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
135€129 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Здравствуй, Самарканд
Посетить главные достопримечательности волшебного города и услышать его историю и легенды
Начало: У мавзолея Тимура
«А в грандиозной мечети Биби-Ханым узнаете, насколько властными могут быть женщины Самарканда»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Самарканд: ярко, вкусно, интересно
Увидеть «визитные карточки» города и познакомиться с национальной кухней за 1 день
Начало: Мавзолей Гур Эмир
«Вы увидите все главные достопримечательностям Самарканда: площадь Регистан с тремя старинными медресе, соборную мечеть Биби-Ханум, мавзолей Святого Даниила и фамильную усыпальницу семьи Тамерлана»
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
€99 за всё до 20 чел.
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
«Реликвии храма — вышитые иконы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30€29 за человека
Индивидуальная
5 часов
Средневековый Самарканд и его древние ремёсла
Познакомиться со Старым городом и посетить мастер-классы по изготовлению шёлковой бумаги и шкатулки
«Вы посетите площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир, комплекс Шахи Зинда и Сиабский базар»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 3 чел.
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Гид расскажет подробнее об этом, а также о том, как религия пришла на территорию Узбекистана и как проникала в жизнь людей и сложную судьбу страны»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
55€39 за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
5.5 часов
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Крупнейшая мечеть Средней Азии, возведённая в далёком 15 веке»
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:30
323€275 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия и фотосессия в Самарканде: впечатления и красочные наряды
Вас ждет погружение в мир красоты и истории Самарканда с профессиональной фотосессией в национальных нарядах
«Мечеть Биби-Ханум — величественная постройка, вызывающая трепет своими размерами и красотой»
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:30
от €170 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
«Здесь, как ни в одном другом городе Центральной Азии, наиболее ярко и многогранно представлены культовые и религиозные строения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165€157 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
«Самая большая мечеть 15 века — Биби-Ханум»
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААркадий7 июня 2024Самарканд очень интересный город, экскурсия по нему тоже была интересна. Наши ожидания от площади Регистон были немного завышены. В целом все прошло хорошо, нам понравилось
- ММарина6 июня 2024Спасибо огромное Фариде за великолепную экскурсию! Фарида отличная рассказчица, легкая и интересная в общении. Мы узнали много исторических фактов, послушали
- ЮЮлия6 июня 2024Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
- ЛЛариса6 июня 2024Насыщенная интересная экскурсия по вечернему Самарканду. Шодиер много рассказал об истории и культуре Средней Азии. Увидели все основные исторические места Самарканда. Рекомендую эту экскурсию.
- ЮЮлия5 июня 2024Прекрасный гид с отличным чувством юмора и умением интересно преподнести информацию. Экскурсия очень понравилась. Рекомендую.
- ММария5 июня 2024Джамшед - прекрасный гид и добрый, интересный, располагающий к себе человек! Экскурсия проходила на комфортабельном новом автомобиле, были учтены все наши
- ЗЗиннят5 июня 2024Экскурсию проводил Темур, замечательный гид и очень приятный человек. Историю и город знает просто замечательно. Рекомендую.
- ООльга4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- ААлександр4 июня 2024Добрый день! Очень интересная экскурсия были семьей с двумя детьми. Время пролетело очень незаметно Азиз экскурсовод наивысший квалификации. Передвижение между локациями на комфортабельном авто. Огромное спасибо за преподнесенный материал и чудесную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Святые места»
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