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себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻 Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍 Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции! От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻