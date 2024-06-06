Мечеть Хазрет-Хызр – экскурсии в Самарканде

Найдено 5 экскурсий в категории «Мечеть Хазрет-Хызр» в Самарканде на русском языке, цены от €39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Главное в Самарканде + обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115110 за всё до 10 чел.
Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135122 за всё до 2 чел.
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
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    не гидом. Все так по-восточному гостеприимно. Полностью ей доверились и время пролетело незаметно. Хотите что б экскурсия запомнилась, прошла легко, непринужденно и в отличном настроении - Вам к Эвелине. Человек в своей стихии, все с душой, любит и знает свой город и историю. Грамотная русская речь без намека на акцент, подмечу это отдельно, т. к. встречали много гидов по маршруту с очень ломанным русским. Эвелине ОГРОМНОЕ СПАСИБО от нас с Любой! Всем советуем!

  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Очень хороший гид Азамат, в том числе профессиональный водитель. На вокзале встретил на вовремя, помог с чемоданом, дал массу полезной
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    информации. Прекрасно знает историю города, на все вопросы были предоставлены развернутые ответы. Есть замечания к организатору Зарине - не нужно так настойчиво предлагать другие экскурсии и услуги агентства, это слегка раздражает. Мы бронировали четыре экскурсии у разных гидов, никто так не делал. И на самой экскурсии почему-то не посетили улицу мавзолеев Шахи Зинда, хотя в программе она указана. Потом сами съездили на такси. Зато нас свозили на фабрику ковров, хоть и очень там все интересно, но в программе ее не было))

  • А
    Александр
    14 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Все было отлично. Даже несмотря на то, что мы были с поезда и почти не спали, а экскурсия длилась 6
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    часов, все прошло на одном дыхании. Экскурсовод Азамат материал доносил чётко и неравнодушно, маршрут затрагивать всетосновные достопримечательности, а плов дал немного отдохнуть и был очень вкусен.

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Главное в Самарканде + обед в центре плова
    Нина - просто великолепный гид, выше всяких похвал. Очень приятная в общении, дружелюбная, моментально построились под наш ритм и адаптировала
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    программу под наши пожелания. Доступно и интересно доносит информацию, не перегружая датами, отвечает на все вопросы. Помогла нам с покупкой сувениров. Обед, включенный в тур, тоже отличный - заведение специализируется на плове, качество еды и подачи на высоте.

  • Е
    Евгения
    7 мая 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴 Едешь с ветерком, ощущаешь
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    себя молодым и беззаботным подростком (почему-то на самокате я чувствую себя именно так 😛), и экономишь силы для похода по главным достопримечательностям 👍🏻 Мы встретились в районе русской части города, после разглядывали дверь, которой более 150 лет, с 2 ручками на двери, которые издают разный стук (для женщин и мужчин), чтобы понимать кто пришел и кто может открыть дверь (женщина женщине, мужчина мужчине); слушали истории о мавзолее Гур-Эмир, где похоронен великий полководец Амир Тимур (Тамерлан); изучали декор на величественных медресе на главной площади Регистан; смотрели на самую большую мечеть 15 века Биби-Ханум, далее на мечеть Хазрет-Хызр, и в самом конце 3-часовой экскурсии нас ждал ансамбль Шахи-Зинда 😍 Очень понравился рассказ нашего гида про все локации, город, культуру и местные традиции! От души рекомендую всем данную прогулку на самокатах и совместное изучение города вместе с Джалолом👍🏻

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!))) Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    По вечернему Самарканду - на велосипеде
    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
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    с любым темпом, особенно интересно прокатиться на велосипеде! Обычаи и культура Востока- это очень интересно и полезно, а в подсветке древнего Самарканда и с интересным собеседником-редкое удовольствие! Спасибо, Джалол! Всем рекомендую!

    Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытымСпасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым
  • Ю
    Юрий
    7 апреля 2024
    Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
    Рекомендую Тимура как Гида по Самарканду. За один день осмотрели абсолютно все достопримечательности города

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечеть Хазрет-Хызр»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Самарканд для искушённых путешественников
  2. Главное в Самарканде + обед в центре плова
  3. Руины Афрасиаба и памятники Самарканда
  4. По вечернему Самарканду - на велосипеде
  5. Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Мечеть Хазрет-Хызр" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 39 до 170 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Мечеть Хазрет-Хызр», 58 ⭐ отзывов, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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