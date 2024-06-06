1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Главное в Самарканде + обед в центре плова
Исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейшее национальное блюдо
Начало: В вашем отеле в городе Самарканд, либо на вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 115€110 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в древний Самарканд: от Афрасиаба до эпохи Тимуридов
Познакомьтесь с уникальной историей Самарканда, начиная с древних руин Афрасиаба и заканчивая величественными памятниками эпохи Тимуридов
Начало: Место встречи планируется с туристами
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
135€122 за всё до 2 чел.
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Фотопрогулка
6 часов
Душевный и солнечный Самарканд: трансфер + обзорная экскурсия + фотосессия
Программа 3 в 1 с самыми яркими достопримечательностями города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
- ББорис3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
- РРоман28 мая 2024Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
- ССветлана17 мая 2024Очень хороший гид Азамат, в том числе профессиональный водитель. На вокзале встретил на вовремя, помог с чемоданом, дал массу полезной
- ААлександр14 мая 2024Все было отлично. Даже несмотря на то, что мы были с поезда и почти не спали, а экскурсия длилась 6
- ЕЕкатерина10 мая 2024Нина - просто великолепный гид, выше всяких похвал. Очень приятная в общении, дружелюбная, моментально построились под наш ритм и адаптировала
- ЕЕвгения7 мая 2024Одна из запоминающихся экскурсий, которая у нас была - это экскурсия с гидом Джалол на электросамокатах 🛴 Едешь с ветерком, ощущаешь
- ТТатьяна30 апреля 2024Очень необычно, странный эффект- сразу чувствуешь себя в новом городе уютно и комфортно, как дома!))) Супер, спасибо за классную идею. В других городах теперь будем такое же искать. Джалол спасибо!)
- ММихаил29 апреля 2024Спасибо большое, Джалолу! Очень редко пишу отзывы, но Джалол отлично создаёт атмосферу большого музея под открытым небом- вечерний Самарканд! Ненапряжно,
- ЮЮрий7 апреля 2024Рекомендую Тимура как Гида по Самарканду. За один день осмотрели абсолютно все достопримечательности города
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Мечеть Хазрет-Хызр»
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