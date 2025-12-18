Описание экскурсииОткройте для себя природную красоту Фанских гор во время однодневной поездки из Самарканда. Посетите знаменитые семь озер Маргузор и полюбуйтесь разными цветами воды в зависимости от положения солнца. Встретьтесь с водителем в вашем отеле в Самарканде и отправляйтесь к узбекско-таджикской границе. Пересеките границу и встретьтесь с вашим таджикским гидом. Трансфер в Панджикент и начало экскурсионной программы с короткой остановки на местном рынке в Панджикенте. Трансфер в Маргузор, знаменитые семь озер, которые представляют собой семь чудесных водных зеркал, наполненных горными ручьями. Каждое озеро выглядит по-разному в зависимости от положения солнца. Цвета могут варьироваться от глубокого синего до индиго. В большинстве из них даже летом вода холодная для купания. Эти озера относятся к системе Фанских гор. На западном краю Фанских гор, в долине реки Шин, находится семь озер, шесть из которых имеют плотинное происхождение, рядом с озером Хазорчашма. Озера называются Маргузор, но каждое из них имеет свое собственное название.
- Фанские горы, Таджикистан
- Пенджикент, Таджикистан
Что включено
- Встреча в отеле и трансфер на автомобиле или микроавтобусе в Пенджикент и Маргузор.
- Экскурсионная программа, включающая посещение местного рынка в Пенджикенте.
- Экскурсия с гидом по семи озерам Маргузора.
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
- Чаевые
- Виза в Таджикистан
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Ваш отель или апартамент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
