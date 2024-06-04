Групповые экскурсии Самарканда

Найдено 21 экскурсия в категории «Групповые» в Самарканде на русском языке, цены от €11, скидки до 29%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Узбекский плов: готовим и едим
🚗 На машине
Групповая
4 часа
84 отзыва
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
37 за человека
Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
188 отзывов
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
11 за человека
Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:15
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
75 за человека
Самарканд за 3 часа
🚶 Пешая
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
16 отзывов
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
3530 за человека
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Чарующий Самарканд
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
114 отзывов
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
42 за человека
Историческая прогулка по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
29 отзывов
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
35 за человека
Сияние куполов древнего Самарканда
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
13 отзывов
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
26 за человека
Иммерсивная прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
24 отзыва
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
24 за человека
Ежедневная групповая прогулка по Самарканду
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом
Начало: У памятника Амира Темура
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
45 за человека
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3029 за человека
Групповая экскурсия по Самарканду - с душой и огоньком
🚗 На машине
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5539 за человека
По вечернему Самарканду - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
39 за человека
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Групповая
2 часа
4 отзыва
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Начало: Площадь Регситан
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$38 за человека
Самарканд - Рим Востока
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Самарканд - Рим Востока
Начало: Отель, вокзал по запросу туриста
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Восточные шедевры Самарканда
Мини-группа
4 часа
17 отзывов
Восточные шедевры Самарканда
Начало: Мавзолей Тамерлана, Самарканд
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
Мини-группа
6 часов
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
Начало: Оговаривается заранее
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города
Мини-группа
5 часов
Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города
Начало: У памятника Амиру Темуру, начало Бульвара
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$44 за человека
Трансфер по городу Самарканду
Мини-группа
6 часов
Трансфер по городу Самарканду
Начало: Аэропорт или вокзал
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 01:00
$100 за человека
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
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    рады, что нас встретили прям на вокзале и по окончании экскурсии так же отвезли нас обратно. Мы приехали утром и уехали после обеда, у нас было 5 часов, чтобы посмотреть Самарканд и попробовать плов. Мы влюбились в Самарканд ❤️. А плов, ммм - все съели 🤤. Экскурсия прошла на легке, все структурировано и по заявленному маршруту. Так же хотим отдельного поблагодарить организаторов и водителя.

    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Огромное спасибо Тимуру за отличную экскурсию, все было супер познавательно и информативно!!!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Сияние куполов древнего Самарканда
    Экскурсия в целом была неплохая, но я сравниваю ее с другими и поэтому есть пара моментов. Во-первых, Регистан оказался закрыт,
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    о чем мы узнали в последний момент. Это расстроило, экскурсию можно было либо перенести, либо заменить Регистан другим объектом. Также экскурсия прошла за 2 часа, вместо заявленных 3.5 часов. Мне кажется, мне не хватило полноты картины, многие объекты были рассказаны не так подробно, как хотелось бы. Особенно, учитывая, что время то было и Регистан был закрыт. Сам гид Тимур в целом хорошо владеет знаниями и отвечает на вопросы слушателей. Думаю, просто экскурсию надо подкорректировать на случаи закрытия мест и подробнее останавливаться на объектах.

  • V
    Vitalija
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
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    was the only tourist, all his attention and knowledges were directed to me. Further more, he is perfect photographer, always choosing the right place and moments were to make the best pictures. Sodik is very professional guide and love his profession, i could call him “walking encyclopedia”, starting the excursion from the roots of Islam, he opened life of dervishes, sufis, and whole dynastia of Amir Temur, showed me entire charm of the Eastern architecture and history of his country. I am very lucky choosing him as a guide for Samarkand.

    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
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    поведал о быте и обычаях современных жителей Узбекистана, а также подсказал, где вкусно поесть. С удовольствием буду рекомендовать всем знакомым, которые соберутся в Самарканд!

  • С
    Софья
    2 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
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    секреты приготовления настоящего самаркандского плова. Приготовить вместе с хозяйкой дома лепешки в тандыре и плов от начала и до самого конца в казане на открытом огне. А потом поужинать вместе с узбекской семьей за гостеприимным столом. Только ради одного этого стоило приехать в Узбекистан. Если будете в Самарканде, очень рекомендую🔥

  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
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    встретили! Показали, какие продукты нужно выбирать для плова на рынке, как готовить (мы принимали участие в каждом этапе готовки). Также лепили и пекли лепешки в тандыре. А после - трапеза с рассказами о местных обычаях. Барчиной - прекрасная и веселая рассказчица! Спасибо за проведенный вечер!

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
    Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    Узбекский плов: готовим и едим
    Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
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    готовки плова: покупка ингредиентов на базаре, чистка и резка овощей, растопка тандыра и очага, само приготовление плова, и конечно же приятно увидеть результат и насладится вкусом настоящего самаркандского слоёного плова!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Узбекский плов: готовим и едим
  2. Групповая экскурсия по Самарканду (утро или вечер)
  3. Фотопрогулка по Регистану в мини-группе
  4. Самарканд за 3 часа
  5. Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Групповые" можно забронировать 21 экскурсию от 11 до 150 со скидкой до 29%. Туристы уже оставили гидам 582 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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