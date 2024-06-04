1 чел.
По популярности
Групповая
4 часа
Популярное предложение
Узбекский плов: кулинарный мастер-класс в Самарканде
Откройте для себя секреты узбекской кухни на мастер-классе по приготовлению плова. Путешествие в мир вкусов ждет вас
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€37 за человека
Групповая
4 часа
В тренде
Групповая экскурсия по историческим жемчужинам Самарканда: утро или вечер
Откройте великолепие Самарканда в утренней прохладе или вечернем свете. Погрузитесь в историю и культуру, посетив его знаменитые достопримечательности
Начало: От мавзолея Тамерлана
Расписание: ежедневно в 10:30 и 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€11 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Фотопрогулка по Регистану в Самарканде: погружение в историю и культуру
Познакомьтесь с историческим сердцем Самарканда через уникальный опыт фотопрогулки в национальных нарядах
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 08:15
17 июня в 08:15
19 июня в 08:15
€75 за человека
скидка
14%
Мини-группа
4 часа
Самарканд: обзорная экскурсия по великолепным достопримечательностям
Погрузитесь в величие Самарканда, посетив его знаковые места: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и некрополь Шахи-Зинду
Начало: У входа в Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
35€30 за человека
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35€32 за человека
Мини-группа
3 часа
Чарующий Самарканд: Путешествие по Жемчужине Востока
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по эпохе Восточного Ренессанса
Начало: у мавзолея Гур Эмир, гробница Тамерлана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€42 за человека
Мини-группа
4 часа
Историческая прогулка по Самарканду: взгляд сквозь века
Вас ждет погружение в историю Самарканда, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя древние памятники и тайны прошлого
Начало: Возле мавзолея Гур-Эмир
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€35 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Сияние куполов древнего Самарканда: путешествие по знаковым местам
Познакомьтесь с историей и культурой Самарканда, посетив его знаменитые достопримечательности и попробовав национальные блюда
Начало: Мавзолей Гур эмир
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00, в воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€26 за человека
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная прогулка по Самарканду с виртуальным рассказчиком
Приглашаем на уникальное путешествие по Самарканду, где история оживает благодаря современной технологии 3D звука
Начало: В мечети Биби-Ханым
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€24 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Ежедневная групповая прогулка по величественному Самарканду
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки во время прогулки по историческим местам Самарканда с опытным гидом
Начало: У памятника Амира Темура
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€45 за человека
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45€41 за человека
скидка
3%
Мини-группа
2.5 часа
Русский Самарканд: прогулка в мини-группе
Разглядеть следы наследия Российской империи на улочках восточного города
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
30€29 за человека
скидка
29%
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия по Самарканду: путешествие через века
Погрузитесь в историю Самарканда: от мавзолея Гур-Эмир до величественного Регистана. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
55€39 за человека
Мини-группа
3 часа
По вечернему Самарканду - на велосипеде
Увидеть город в свете огней и изучить главные достопримечательности на групповой экскурсии
Начало: У памятника Исламу Каримову
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Групповая
2 часа
Мастер-класс по приготовлению плова в кишлаке
Начало: Площадь Регситан
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$38 за человека
Мини-группа
4 часа
Самарканд - Рим Востока
Начало: Отель, вокзал по запросу туриста
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$120 за человека
Мини-группа
4 часа
Восточные шедевры Самарканда
Начало: Мавзолей Тамерлана, Самарканд
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
Мини-группа
6 часов
Самарканд - земля на пересечении цивилизаций
Начало: Оговаривается заранее
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Мини-группа
5 часов
Русский Самарканд - европейская архитектура на восточных улицах города
Начало: У памятника Амиру Темуру, начало Бульвара
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$44 за человека
Мини-группа
6 часов
Трансфер по городу Самарканду
Начало: Аэропорт или вокзал
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 01:00
$100 за человека
Мини-группа
8 часов
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 14:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- ННаталья4 июня 2024Огромное спасибо Тимуру за отличную экскурсию, все было супер познавательно и информативно!!!
- РРуслан4 июня 2024Экскурсия в целом была неплохая, но я сравниваю ее с другими и поэтому есть пара моментов. Во-первых, Регистан оказался закрыт,
- VVitalija3 июня 2024I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
- ААнтон2 июня 2024Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
- ССофья2 июня 2024Это совершенно незабываемый опыт. Сначала сходить на базар, где покупают продукты местные. Побывать в гостях в узбекском доме. Узнать все
- ММария1 июня 2024Очень интересный мастер-класс! Если хочется других впечатлений, кроме просмотра достопримечательностей, то рекомендую. Гостеприимная хозяйка Барчиной и ее семья очень тепло
- ЕЕлена31 мая 2024Были на экскурсии 18.05.24 в 17.30 Экскурсия понравилась. Очень содержательная. интересная группа небольшая-6чел. гид ответил на все вопросы. Рекомендую!
- ЕЕвгений31 мая 2024Всё было превосходно! Хозяйка прекрасная рассказчица, много интересной информации о кухне Самарканда, обычаях Узбекистана. Было очень интересно участвовать на каждом этапе
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Групповые»
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