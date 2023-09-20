Хафткул: семь удивительных озёр

Отправиться из Самарканда в Таджикистан к прекрасному озёрному комплексу

5
2 отзыва
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На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр. Он известен также как Маргузорские озёра, или Хафткул.

На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим всю семëрку, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет — но об этом при встрече!
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Хафткул: семь удивительных озёр
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Каждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Почти все озёра относятся к завальному типу. Что это такое и какое из семи не является завальным, я расскажу в поездке. А ещё покажу древние петроглифы, обнаруженные на берегу, что говорит о почтенном возрасте водоёмов.

Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 м. Самое нижнее находится на высоте 1640 м над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 м. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Длина пути — 120 км в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.
  • Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.
  • Если вас больше 3 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).

Что входит и не входит в стоимость

  • Трансфер и сопровождение гида включены в экскурсию
  • Еда для пикника не входит в стоимость — вы берёте её с собой (пожалуйста, без фанатизма — предполагается лёгкий перекус)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алексей
20 сен 2023
Отличный гид. Ответственный. Все было чётко по таймингу. Комфортно и интересно. Рекомендую и экскурсию и гида.
Ю
8 сен 2023
Всем добрый день!)
Потрясающий гид, провёл невероятную и самую лучшую экскурсию в моей жизни «7 озёр» в Таджикистане.
Всегда беспокоился о нашем комфорте,
Это тот самый гид, которого на самом деле хочется слушать!))). К тому же, прекрасно знающий историю и массу интересных фактов. Авраам-лучший! Однозначно рекомендуем всей нашей командой и Выражаем огромную благодарность от всей души профессионалу своего дела!
К тому же, Авраам - отличный фотограф! На память у нас осталось около 1000 фотографий 😅
Всем добрый день!)Всем добрый день!)Всем добрый день!)Всем добрый день!)

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