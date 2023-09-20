На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится красивейший природный комплекс Семь озёр. Он известен также как Маргузорские озёра, или Хафткул. На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим всю семëрку, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет — но об этом при встрече!

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Описание

Что вас ожидает

Каждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Почти все озёра относятся к завальному типу. Что это такое и какое из семи не является завальным, я расскажу в поездке. А ещё покажу древние петроглифы, обнаруженные на берегу, что говорит о почтенном возрасте водоёмов.

Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 м. Самое нижнее находится на высоте 1640 м над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 м. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Длина пути — 120 км в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.

Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.

Если вас больше 3 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).

Что входит и не входит в стоимость