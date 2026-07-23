На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Хафткул, или Семь озёр, расположены в ущелье реки Шинг на западе Таджикистана. Это уникальный природный комплекс, где каждое озеро может менять цвет.
Путешествие на комфортабельном внедорожнике включает посещение всех семи озёр, древних петроглифов и лёгкий пикник. Озёра находятся в Фанских горах с перепадом высот до 760 м. Экскурсию проведёт опытный гид, который расскажет о каждом озере и покажет лучшие виды
Лучшее время для посещения Хафткул - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильна, а температуры комфортны для путешествий в горной местности. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой озёр, но следует быть готовым к возможным перепадам температуры и редким дождям. Зимой посещение затруднено из-за снега и холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро Нежигон
Озеро Соя
Озеро Гушор
Озеро Нофин
Озеро Хурдак
Озеро Маргузор
Озеро Хазорчашма
Древние петроглифы
Описание экскурсии
Каждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Почти все озёра относятся к завальному типу. Что это такое и какое из семи не является завальным, я расскажу в поездке. А ещё покажу древние петроглифы, обнаруженные на берегу, что говорит о почтенном возрасте водоёмов.
Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 м. Самое нижнее находится на высоте 1640 м над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 м. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Длина пути — 120 км в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.
Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.
Если вас больше 3 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).
Что входит и не входит в стоимость
Трансфер и сопровождение гида включены в экскурсию
Еда для пикника не входит в стоимость — вы берёте её с собой (пожалуйста, без фанатизма — предполагается лёгкий перекус)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 697 туристов
Я родился и вырос в древнем Самарканде — городе, где каждая улица хранит историю Великого шелкового пути. Представляю команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан, его культуру, традиции и атмосферу Востока.
Для читать дальшеуменьшить
нас путешествия — это не просто экскурсии, а возможность показать гостям настоящий Узбекистан: величественные древние города, шумные восточные базары, уникальную кухню, тёплое гостеприимство и места, о которых знают только местные.
Мы создаём маршруты по всей стране так, чтобы каждая поездка была живой, комфортной и наполненной яркими эмоциями. Вас ждут интересные истории, легенды, красивые локации и настоящее погружение в атмосферу страны. Наша цель — не просто провести экскурсию, а подарить вам впечатления и воспоминания, которые останутся с вами надолго. Добро пожаловать в Узбекистан!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 139 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Спасибо за экскурсию. Остались довольны. Гид Эркин приехал за нами вовремя, даже чуть раньше. Все конструктивно, понятно, полностью соответсвует описанию. Останавливались в самых красивых точках и местах для фото, все читать дальшеуменьшить
рассказы по делу без лишнего потока ненужной информации, на все вопросы получили ответы, провели этот день в легкой и комфортной атмосфере. Эркин давал время для свободного просмотра, не торопил, поэтому мы прекрасно успели насладиться видами и красотами, погулять и пофотографироваться. Устроил небольшой перекус на седьмом озере, что также было очень приятно. Рекомендую и гида, и компанию. Все четко, слаженно и комфортно.
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С
Светлана
Дата посещения: 18 ноя 2025
Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная! Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места Обязательно к посещению!!!
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Виктория
Экскурсия к 7 озёрам стала одним из самых ярких впечатлений за всё путешествие. Это место по-настоящему завораживает: каждое озеро отличается своим оттенком воды — от нежно-бирюзового до глубокого синего. Маршрут читать дальшеуменьшить
проходит через живописные горные пейзажи, маленькие деревни и узкие серпантины, где за каждым поворотом открываются новые захватывающие виды. Организация экскурсии была на высоком уровне: границу прошли очень быстро вместе с гидом, удобный транспорт, продуманные остановки для фото и отдыха, а также интересные рассказы замечательного Эркина (гид) о местных традициях, истории региона и особенностях жизни в горах. Особенная благодарность гиду за вкусные лепешки и информацию о месте, где после экскурсии мы попробовали халису и самую вкусную баранину в жизни)
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Рита
Аврам организовал для нас отличную экскурсию в Таджикистан. Боагодаря фаст треку и грамотной организации поездки границу прошли за 20 минут. автомобили и в Узбекистане и в Таджикистане были комфортные. гид читать дальшеуменьшить
в Таджикистане был очень приятный, ответил на все наши вопросы, рассказал совремннную жизнь в Таджикистане, показал нам и озера и современный Пенджикент. По нашей просьбе завез нас в кафе, чтобы мы попробовали куротоба - единственное блюдо, которого нет в Узбекистане. По дороге у нас был узбекский пикник с арбузом и лепешкой около заброшенной мельницы. Когда мы подъезжали к 7 му озеру гид предложил пройти пешком до него, однако он повел нас не по дороге, по которой обычно едут на машине как делают все гиды - а по козьей тропки рядом с ручьем - это было отлично и совсем не сложно. мы поехали в день, когда нам нужно было вылетать из Узбекистана, рейс был в 21:30, немного переживали, вдруг будут накладки, но по таймингу все было отлично, мы вернулись в Самарканд к 17, пообедали и успели еще минут 40 погулять по городу.
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Е
Елизавета
Большое спасибо Авраму за организацию экскурсии на 7 озер. Перед экскурсией была небольшая тревога по поводу безопасности путешествия. Смущала горная дорога, но благодаря хорошему автомобилю и профессионализму нашего гида Собирджону все читать дальшеуменьшить
прошло на высшем уровне. Собирдожон очень образованный и интеллигентный человек, провел нас по потрясающе красивым местам. Устроил нам пикник, угостил арбузом и лепешкой. Спасибо огромное Таджикистану и нашему гиду за гостеприимство❤️
Ps рекомендую от 6 до 7 озера пройтись пешком
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А
Анастасия
Наше незабываемое путешествие началось в 8 утра у отеля. Всю дорогу гид интересно рассказывал обо всем: о традициях, о быте, об отношениях в семьях, в общем о жизни двух стран. читать дальшеуменьшить
Границу прошли быстро и уже на полноприводной машине с водителем продолжили путь по Таджикистану. Дорога на озера и между ними из щебенки: массаж внешних и внутренних органов получили в полной мере) Виды завораживающие. Величественные горы обступают озера, каждое из которых разной формы и цвета воды. На одном из озер была ватага ребятишек; никто не пристает, просто с интересом наблюдают: мы пожалели, что не взяли для них гостинцев. На седьмом озере был пикник: нас угостили вкусными бутербродами. какой там ВОЗДУХ: будто прозрачный. Я даже брала с собой купальник. Смелое и необдуманное решение). Сделали только несколько фотографий по колено: ноги свело от ледяной горной воды) По обочинам на всем пути цветут маки: красные и редчайшие желтые. Очень рекомендуем эту экскурсию. Спасибо большое за великолепные впечатления.
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