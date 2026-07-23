читать дальше уменьшить

в Таджикистане был очень приятный, ответил на все наши вопросы, рассказал совремннную жизнь в Таджикистане, показал нам и озера и современный Пенджикент. По нашей просьбе завез нас в кафе, чтобы мы попробовали куротоба - единственное блюдо, которого нет в Узбекистане. По дороге у нас был узбекский пикник с арбузом и лепешкой около заброшенной мельницы. Когда мы подъезжали к 7 му озеру гид предложил пройти пешком до него, однако он повел нас не по дороге, по которой обычно едут на машине как делают все гиды - а по козьей тропки рядом с ручьем - это было отлично и совсем не сложно.

мы поехали в день, когда нам нужно было вылетать из Узбекистана, рейс был в 21:30, немного переживали, вдруг будут накладки, но по таймингу все было отлично, мы вернулись в Самарканд к 17, пообедали и успели еще минут 40 погулять по городу.