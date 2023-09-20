Отправиться из Самарканда в Таджикистан к прекрасному озёрному комплексу
На комфортабельном транспорте мы отправимся в путь и посетим всю семëрку, ведь каждое озеро неповторимо и волшебно. Хотя бы потому, что с лёгкостью может менять свой цвет — но об этом при встрече!
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Описание
Что вас ожидает
Каждое из семи озёр имеет своё название. Знакомство мы начнём с озера Нежигон, затем посетим озёра Соя, Гушор, Нофин, Хурдак, крупнейшее из всех — Маргузор, и последнее, названное «тысячей родников» — Хазорчашма. Почти все озёра относятся к завальному типу. Что это такое и какое из семи не является завальным, я расскажу в поездке. А ещё покажу древние петроглифы, обнаруженные на берегу, что говорит о почтенном возрасте водоёмов.
Поскольку озёра располагаются в Фанских горах, перепад высот между ними существенный — 760 м. Самое нижнее находится на высоте 1640 м над уровнем моря, последнее — на отметке 2400 м. Мы посетим все семь озёр на комфортабельном внедорожнике: прокатимся по серпантину, полюбуемся лучшими видами и устроим лёгкий пикник в живописном месте.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Длина пути — 120 км в одну сторону. Без учёта остановок займёт не больше 1 часа. Прохождение границы между Узбекистаном и Таджикистаном на КПП Джартепа-Саразм — около 10 мин.
- Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять аптечку и принять таблетки, если вас укачивает — между озёрами мы поедем по серпантину.
- Если вас больше 3 человек, можно арендовать подходящий транспорт за дополнительную плату (по запросу).
Что входит и не входит в стоимость
- Трансфер и сопровождение гида включены в экскурсию
- Еда для пикника не входит в стоимость — вы берёте её с собой (пожалуйста, без фанатизма — предполагается лёгкий перекус)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Потрясающий гид, провёл невероятную и самую лучшую экскурсию в моей жизни «7 озёр» в Таджикистане.
Всегда беспокоился о нашем комфорте,
Это тот самый гид, которого на самом деле хочется слушать!))). К тому же, прекрасно знающий историю и массу интересных фактов. Авраам-лучший! Однозначно рекомендуем всей нашей командой и Выражаем огромную благодарность от всей души профессионалу своего дела!
К тому же, Авраам - отличный фотограф! На память у нас осталось около 1000 фотографий 😅