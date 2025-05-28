Приглашаю вас на вечернюю прогулку по Самарканду, чтобы увидеть город в волшебном свете иллюминации.
Вы посетите мавзолей Гур-Эмир, Площадь Регистан и Соборную мечеть Биби-Ханум, услышав увлекательные истории и легенды. Откройте для себя магию Самарканда ночью — будет интересно и необычно!
Вы посетите мавзолей Гур-Эмир, Площадь Регистан и Соборную мечеть Биби-Ханум, услышав увлекательные истории и легенды. Откройте для себя магию Самарканда ночью — будет интересно и необычно!
Описание экскурсии
Приглашаю вас на незабываемую вечернюю прогулку по Самарканду, чтобы увидеть его магию в новом свете! Когда солнце скрывается за горизонтом, а огни города загораются, Самарканд раскрывает свои тайны и загадки, превращаясь в истинное произведение искусства. Что вас ждет:• Увидите Самарканд при свете огней — мы прогуляемся по вечернему городу, где иллюминация превращает его в волшебное место, наполненное историей и мистикой.
- Посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится легендарный Тамерлан и его потомки. Вы услышите увлекательные легенды и мистические истории, связанные с этим местом.
- Откроете для себя Площадь Регистан, сердцевину города, где величественные медресе и мечети расскажут вам свои секреты. Я поделюсь интересными фактами о них, которые не найдете в обычных путеводителях.
Побываете в Соборной мечети Биби-Ханум, когда-то самой большой мечети мира, и узнаете романтичную историю о жене Тамерлана, которая скрыта в её спокойном дворике. Если вы хотите увидеть город с другой стороны, узнать его истории не как сухие факты, а через живые и увлекательные рассказы, то эта экскурсия для вас. Влюбитесь в Самарканд заново, почувствуйте его атмосферу и магию в ночном свете! Жду вас на нашей вечерней экскурсии по Самарканду — незабываемые впечатления гарантированы! Важная информация:.
Побываете в Соборной мечети Биби-Ханум, когда-то самой большой мечети мира, и узнаете романтичную историю о жене Тамерлана, которая скрыта в её спокойном дворике. Если вы хотите увидеть город с другой стороны, узнать его истории не как сухие факты, а через живые и увлекательные рассказы, то эта экскурсия для вас. Влюбитесь в Самарканд заново, почувствуйте его атмосферу и магию в ночном свете! Жду вас на нашей вечерней экскурсии по Самарканду — незабываемые впечатления гарантированы! Важная информация:.
• Побываете в Соборной мечети Биби-Ханум, когда-то самой большой мечети мира, и узнаете романтичную историю о жене Тамерлана, которая скрыта в её спокойном дворике. Если вы хотите увидеть город с другой стороны, узнать его истории не как сухие факты, а через живые и увлекательные рассказы, то эта экскурсия для вас. Влюбитесь в Самарканд заново, почувствуйте его атмосферу и магию в ночном свете! Жду вас на нашей вечерней экскурсии по Самарканду — незабываемые впечатления гарантированы! Важная информация:
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1-15 человек.
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте.
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии.
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 50$, микроавтобус (до 8 человек) - 70$.
- После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на IPhone 13 Pro Max.
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию.
Ежедневно в 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Улочки старой части города
- Мечеть Биби-Ханым
Что включено
- Услуги профессионального и сертифицированного гида по Самарканду
- Во время нашей экскурсии я сделаю для вас яркие и красочные фото на свой IPhone 13 Pro Max и отправлю на ваш мессенджер или через Airdrop после окончания программы
Что не входит в цену
- Входные билеты не включены в стоимость экскурсии (цена билетов - 19$ за человека на все объекты)
- Питание и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир https://maps. app. goo. gl/A7vtKgk4
Завершение: Мечеть Биби-ханым или площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Индивидуальная пешеходная экскурсия с русскоязычным и сертифицированным гидом для 1-15 человек
- Могу встретить вас в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте
- Оплата за входные билеты на памятниках и питание не входят в стоимость экскурсии
- По запросу я могу провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата за легковое авто (до 3 человек) составит 50$, микроавтобус (до 8 человек) - 70$
- После окончания программы я отправлю вам фото с экскурсии, которые будут сделаны на IPhone 13 Pro Max
- Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Катерина
28 мая 2025
Очень интересно было. Спасибо большое!
С
Сергей
28 мая 2025
Экскурсия очень понравилась! Экскурсоводом был Дониëр. Почему-то на эту экскурсию записался только я, но спасибо экскурсоводу, он не отказался провести её индивидуально для меня. Экскурсия потрясная, вечерний Самарканд прекрасен. Экскурсовод помог сделать отличные фото, знает лучшие ракурсы, отличные места. Те кто не записался - вы многое потеряли)
М
Мария
19 мая 2025
Были на экскурсии в майские праздники.
Всем советую. Город поразил свои великолепием. Гид очень старательный, показал нам и общеизвестные места и скрытые от большинства туристов местечки. Получили большое удовольствие. Спасибо
Всем советую. Город поразил свои великолепием. Гид очень старательный, показал нам и общеизвестные места и скрытые от большинства туристов местечки. Получили большое удовольствие. Спасибо
А
Анастасия
7 мая 2025
Отлично прошла экскурсия! Были в Гур-Эмир, где экскурсовод подробно рассказал об усыпальнице потомков Тимура, об архитектуре, особенно порадовало упоминание, что в 1980 году советские архитекторы сумели восстановить комплекс Гур-Эмир, который
О
Оксана
2 мая 2025
Нашу экскурсию по вечернему Самарканду вел молодой гид - Дониер, он очень грамотный и увлеченный своим городом и делом! Мини группа из 6 человек- очень комфортно, мы прошлись по вечернему
D
Denis
7 апр 2025
Хороший гид. Поставленная речь. Грамотный русский язык. Очень приятный собеседник.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 6 чел.
Сказочный Самарканд - эдем Востока: индивидуальная экскурсия
Самарканд, подобно сказкам «Тысячи и одной ночи», полон тайн и легенд. Прогуляйтесь по улочкам старого города и прикоснитесь к его величественному наследию
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
-
9%
Групповая
до 20 чел.
Ваш вечер в Самарканде
Проведите вечер в Самарканде, погружаясь в его историю и культуру. Узнайте о великих правителях и легендах, гуляя по старинным улицам
Начало: У памятника Тамерлану
Расписание: ежедневно в 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
$32
$35 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:30
$112 за всё до 4 чел.