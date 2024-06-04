1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Доплата за легковое авто — $35, микроавтобус — $55»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
35€32 за человека
Индивидуальная
5 часов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
«Транспортные расходы: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус (для групп от 3 до 6 человек) — 50 $»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне или автомобиле Chevrolet Captiva»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45€41 за человека
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
«) или минивэне Hyundai Grand Starex (для группы 4-7 чел»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
- ЕЕкатерина4 июня 2024Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
- VVitalija3 июня 2024I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
- ААнтон2 июня 2024Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
- ААнна25 сентября 2023Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Рамиля. Самарканд очень красивый город, мы увидели и узнали много интересного и конечно нового для себя, если снова соберемся в этот сказочный город то обязательно воспользуемся услугами этого же экскурсовода.
- ТТулеев21 августа 2023Всем доброго времени суток! Так получилось что отпуск выпал в этом году на август месяц лето. И мы с другом
- ТТатьяна17 августа 2023Меня действительно, как и было обещано - влюбили в Самарканд. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На микроавтобусе»
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