Экскурсии на микроавтобусе в Самарканде с гидом по низким ценам

Найдено 4 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Самарканде на русском языке, цены от €32, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
4.5 часа
78 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
«Доплата за легковое авто — $35, микроавтобус — $55»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3532 за человека
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
Визитные карточки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Встреча в отеле или на вокзале
«Транспортные расходы: легковой автомобиль — 35 $, микроавтобус (для групп от 3 до 6 человек) — 50 $»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
5 часов
1 отзыв
Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
Самарканд радушно встречает гостей! Посетите знаковые места города, прогуляйтесь по базару и насладитесь традиционным пловом в мини-группе
Начало: Рядом с мавзолеем Гур-Эмира
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне или автомобиле Chevrolet Captiva»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4541 за человека
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Прогуляться по Самарканду, побывать в чайхане для местных и попробовать гордость узбекской кухни
Начало: у вашего отеля
«) или минивэне Hyundai Grand Starex (для группы 4-7 чел»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию. Мы с ребенком 10 лет заказывали индивидуальную экскурсию, с авто. Очень
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    рады, что нас встретили прям на вокзале и по окончании экскурсии так же отвезли нас обратно. Мы приехали утром и уехали после обеда, у нас было 5 часов, чтобы посмотреть Самарканд и попробовать плов. Мы влюбились в Самарканд ❤️. А плов, ммм - все съели 🤤. Экскурсия прошла на легке, все структурировано и по заявленному маршруту. Так же хотим отдельного поблагодарить организаторов и водителя.

    Хотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсиюХотим выразить огромную благодарность гиду Парвизу за прекрасно проведенную экскурсию
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно не жду. Но тут
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    все было идеально. И глубина познаний гида (ответил на все мои миллион вопросов), и очень своевременный перерыв на плов, и классная прогулка по рынку и основным достопримечательностям. Особенно меня поразило то, что гид оказался классным фотографом и теперь у меня ещё и пачка супер-фото (прилагаю их к отзыву). В общем экскурсию очень реклмендую. Очень удобно, что все расстояния преодолеваются на машине, где можно поить водички и укрыться от жары.

    Я могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычноЯ могу сказать, что я очень искушенная аудитория по части путешествий и экскурсий и многого обычно
  • V
    Vitalija
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and Registan Square. Since i
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    was the only tourist, all his attention and knowledges were directed to me. Further more, he is perfect photographer, always choosing the right place and moments were to make the best pictures. Sodik is very professional guide and love his profession, i could call him “walking encyclopedia”, starting the excursion from the roots of Islam, he opened life of dervishes, sufis, and whole dynastia of Amir Temur, showed me entire charm of the Eastern architecture and history of his country. I am very lucky choosing him as a guide for Samarkand.

    I had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum andI had walking excursion with Sodik for almoust 5 hours in Samarkand Amir Temur Mausoleum and
  • А
    Антон
    2 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
    Отличная обзорная экскурсия по Самарканду! Экскурсовод интересно рассказал не только исторические факты и легенды, касающиеся главных достопримечательностей города, но и
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    поведал о быте и обычаях современных жителей Узбекистана, а также подсказал, где вкусно поесть. С удовольствием буду рекомендовать всем знакомым, которые соберутся в Самарканд!

  • А
    Анна
    25 сентября 2023
    Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
    Нам очень понравилась экскурсия, которую провела Рамиля. Самарканд очень красивый город, мы увидели и узнали много интересного и конечно нового для себя, если снова соберемся в этот сказочный город то обязательно воспользуемся услугами этого же экскурсовода.
  • Т
    Тулеев
    21 августа 2023
    Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
    Всем доброго времени суток! Так получилось что отпуск выпал в этом году на август месяц лето. И мы с другом
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    поехали путешествовать во Узбекистану по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара. Соответственно и воспользовались гид услугой на этом сайте. Выбрали гид услугу Асия по Самарканду и о чем мы не пожалели. Заранее по дате и времени договорились и в этот день и час нас встретили машина с водителем и гидом. За 5 часов по экскурсии по Самарканду мы особо и не устали! Все было интересно, что даже забыли как проскочили эти 5 часов. Спасибо еще раз огромное! 12 август 2023г. г. Самарканд, Узбекистан.

  • Т
    Татьяна
    17 августа 2023
    Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
    Меня действительно, как и было обещано - влюбили в Самарканд. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
  2. Самарканд как живая иллюстрация восточной сказки
  3. Главное о Самарканде: обзорная автоэкскурсия + традиционный обед в мини-группе
  4. Вечерний самаркандский плов + экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 32 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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