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поехали путешествовать во Узбекистану по маршруту Ташкент-Самарканд-Бухара. Соответственно и воспользовались гид услугой на этом сайте. Выбрали гид услугу Асия по Самарканду и о чем мы не пожалели. Заранее по дате и времени договорились и в этот день и час нас встретили машина с водителем и гидом. За 5 часов по экскурсии по Самарканду мы особо и не устали! Все было интересно, что даже забыли как проскочили эти 5 часов. Спасибо еще раз огромное! 12 август 2023г. г. Самарканд, Узбекистан.