Ко мне приходят за живым опытом — почувствовать дух Самарканда, услышать истории, попробовать традиции и открыть для себя Узбекистан. Мои экскурсии — это возможность не просто увидеть Узбекистан, а прожить его: от древних легенд и ярких базаров до душевного общения и гостеприимства. Я предлагаю опыт, где каждый день превращается в открытие: уникальные маршруты, эмоции и впечатления, которых нет в обычных турах. Важная информация:

Программа экскурсии предусматривает посещение религиозных объектов (мечети и мавзолеи), где нас попросят соблюдать правила дресс-кода: женщинам — прикрытые плечи и колени, также наличие платка мужчинам — допустимы шорты ниже колен.