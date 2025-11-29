Приглашаем вас прогуляться по древнему Самарканду и его основным достопримечательностям.
Во время нашего тура мы посетим усыпальницу Тамерлана, знаменитую площадь Регистан, грандиозную соборную мечеть Биби-Ханум, мечеть Хазрати-Хызр и некрополь Шахи-Зинда.
Описание экскурсии
Ко мне приходят за живым опытом — почувствовать дух Самарканда, услышать истории, попробовать традиции и открыть для себя Узбекистан. Мои экскурсии — это возможность не просто увидеть Узбекистан, а прожить его: от древних легенд и ярких базаров до душевного общения и гостеприимства. Я предлагаю опыт, где каждый день превращается в открытие: уникальные маршруты, эмоции и впечатления, которых нет в обычных турах. Важная информация:
Программа экскурсии предусматривает посещение религиозных объектов (мечети и мавзолеи), где нас попросят соблюдать правила дресс-кода: женщинам — прикрытые плечи и колени, также наличие платка мужчинам — допустимы шорты ниже колен.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пешая однодневная экскурсия по Самарканду
- 10:00 - Встреча у памятника Тимура
- Начало экскурсии с легендарного памятника великого завоевателя
- Мавзолей Тимура XIV - XV вв. и его семьи, выдающийся памятник исламской архитектуры с богатой отделкой и историей
- Площадь Регистан XV-XVII вв
- Сердце Самарканда с тремя медресе: Улугбек, Шер-Дор, Тилля-Кари
- Восхищение мозаикой и архитектурой XIV-XVII веков
- Мечеть Биби-Ханум XV в
- Огромная мечеть XIV века, символ могущества Тимуридской империи
- Сиабский базар
- Старейший рынок Самарканда, где можно почувствовать колорит восточной торговли и купить сувениры
- Мавзолей первого президента Каримова
- Современный мемориальный комплекс, место памяти и почитания значимого деятеля страны
- Некрополь Шахи-Зинда VIII-XIX вв
- Некрополь с множеством мавзолеев, известный уникальной резьбой и мозаикой, место паломничества и вдохновения
- 15:00 - Завершение экскурсии
- Свободное время для прогулок или фото
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Напитки и питание
- Личные расходы (покупка сувениров)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир. Oqsaroy 1, Bustonsaroy St 1/4, Universitetskiy Boulevard, Samarkand, Samarqand Reg
Завершение: Самарканд, улица Шахи Зинда, 39
Когда и сколько длится?
Когда: Каждые дни начало в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Программа экскурсии предусматривает посещение религиозных объектов (мечети и мавзолеи), где нас попросят соблюдать правила дресс-кода:
- Женщинам - прикрытые плечи и колени, также наличие платка
- Мужчинам - допустимы шорты ниже колен
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
