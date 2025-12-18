Описание экскурсииПриглашаю вас в увлекательное путешествие по Самарканду — городу, где каждая улица хранит дыхание веков. Мы прогуляемся по величественной площади Регистан, полюбуемся золотыми куполами Гур-Эмира — усыпальницы великого Амира Тимура, заглянем в мечеть Биби-Ханым, построенную в честь любимой жены повелителя. Вас ждёт таинственный Шахи-Зинда — «город вечных душ», сияющий бирюзой мозаик, и древний Афросиаб, где рождалась история Самарканда. Я расскажу о тайнах, легендах и судьбах, скрытых за стенами медресе и мавзолеев. Мы поговорим о Тимуре, Улугбеке и великих учёных, о торговцах Шёлкового пути и мастерах, создававших чудеса архитектуры. Эта экскурсия — не просто прогулка, а прикосновение к вечности. Почувствуйте магию Востока, вдохните аромат древнего города и откройте Самарканд таким, каким его знают только местные жители.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
Что включено
- Индивидуальная пешеходная экскурсия по Самарканду для 1 - 5 человек с гидом
- Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самарканду для 1 - 3 человек с гидом
- Встреча в аэропорту, на вокзале, в отеле или в любом удобном для вас месте /n
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
О Самарканде с любовью
Увидеть, услышать и почувствовать главное о сказочном городе на обзорной экскурсии
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
$188 за всё до 4 чел.
Групповая
В узбекские горы - из Самарканда
Путешествие в горы Самарканда откроет вам удивительные природные ландшафты и исторические места, которые оставят незабываемые впечатления
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
$71 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
По Самарканду транзитом: трансфер + обзорная экскурсия + дегустация плова
Посмотреть главные архитектурные шедевры Самарканда и попробовать плов во время ожидания рейса
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:30
$156 за человека