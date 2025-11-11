Что вас ждёт? Ранний выезд на таджикско-узбекскую границу Джартеппа на комфортабельном транспорте с кондиционером. Во время пути вы сможете насладиться живописными видами горных ландшафтов. Пересечение границы. Прежде чем отправиться к Семи озёрам, вы сможете посетить город Пенджикент. Каждое озеро выглядит по-разному из-за изменения положения солнца. Цвета озёр разнообразны. Семь озер называются так:

Миджгон • Соя • Хушер • Нофин • Хурдак • Маргзор • Хазорчашма Ланч-боксы можно купить в Пенджикенте. После тура отправляйтесь обратно в пограничную Джартеппу. 19:30-20:00 — прибытие в Самарканд и завершение поездки.