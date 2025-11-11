Проведите незабываемый день, наслаждаясь красотой природы в сердце горных массивов Узбекистана! Однодневная поездка к Семи озёрам из Самарканда — это идеальный выбор для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в удивительный мир первозданной природы. 08:00 или 08:30 — выезд из Самарканда. Водитель (не гид) заедет за вами в отель.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Ранний выезд на таджикско-узбекскую границу Джартеппа на комфортабельном транспорте с кондиционером. Во время пути вы сможете насладиться живописными видами горных ландшафтов. Пересечение границы. Прежде чем отправиться к Семи озёрам, вы сможете посетить город Пенджикент. Каждое озеро выглядит по-разному из-за изменения положения солнца. Цвета озёр разнообразны. Семь озер называются так:
Миджгон • Соя • Хушер • Нофин • Хурдак • Маргзор • Хазорчашма Ланч-боксы можно купить в Пенджикенте. После тура отправляйтесь обратно в пограничную Джартеппу. 19:30-20:00 — прибытие в Самарканд и завершение поездки.
Все дни недели в 08:00 и 08:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семь озёр (Миджгон, Соя, Хушер, Нофин, Хурдак, Маргзор, Хазорчашма)
- Город Пенджикент
Что включено
- Услуги комфортабельного транспорта
Что не входит в цену
- Обед
- Услуги гида
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В холле вашей гостиницы
Завершение: Гостиница, вокзал или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели в 08:00 и 08:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
