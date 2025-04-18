Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Я проведу вас по старинным достопримечательностям Самарканда, расскажу об империи великого Тамерлана и познакомлю с историей и культурой узбекского народа.



Мы прогуляемся по главной площади города, посетим мавзолеи, медресе, мечети и конечно же — Сиабский базар.



В память о путешествии у вас останутся красочные фотографии, которые я сделаю во время нашей прогулки. 5 2 отзыва

Описание экскурсии Со мной вы увидите восточный Рим — Самарканд. Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками. Бродя по базару попробуете наивкуснейшие фрукты, сладости и сухофрукты. Окунетесь в культуру и быт народа. Погрузитесь в величие эпохи Тимура, посетив его мавзолей и знаменитую площадь Регистан. Вкусный обед с традиционным самаркандским пловом придаст вам сил для дальнейшего исследования. Вы откроете тайны звёзд в обсерватории Улугбека и соприкоснётесь с духовным наследием у могилы Святого Даниила. Восхититесь архитектурными шедеврами некрополя Шахи Зинда и мечети Биби-Ханым, а завершите день на ярком восточном базаре, где ароматы и краски погрузят вас в неповторимую атмосферу Самарканда.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гур Эмир

Мавзолей Тамерлана

Площадь Регистан

Мечеть Биби-Ханым

Обсерватория Улугбека

Святой Даниил

Шахи Зинда