Я проведу вас по старинным достопримечательностям Самарканда, расскажу об империи великого Тамерлана и познакомлю с историей и культурой узбекского народа.
Мы прогуляемся по главной площади города, посетим мавзолеи, медресе, мечети и конечно же — Сиабский базар.
В память о путешествии у вас останутся красочные фотографии, которые я сделаю во время нашей прогулки.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииСо мной вы увидите восточный Рим — Самарканд. Погрузитесь в атмосферу средневекового восточного города, прогуливаясь по его старинным улочкам и восхищаясь уникальными архитектурными памятниками. Бродя по базару попробуете наивкуснейшие фрукты, сладости и сухофрукты. Окунетесь в культуру и быт народа. Погрузитесь в величие эпохи Тимура, посетив его мавзолей и знаменитую площадь Регистан. Вкусный обед с традиционным самаркандским пловом придаст вам сил для дальнейшего исследования. Вы откроете тайны звёзд в обсерватории Улугбека и соприкоснётесь с духовным наследием у могилы Святого Даниила. Восхититесь архитектурными шедеврами некрополя Шахи Зинда и мечети Биби-Ханым, а завершите день на ярком восточном базаре, где ароматы и краски погрузят вас в неповторимую атмосферу Самарканда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур Эмир
- Мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Обсерватория Улугбека
- Святой Даниил
- Шахи Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал, аэропорт, отель. Или Гур Эмир
Завершение: Базар
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
18 апр 2025
Спустя некоторое время руки дошли до отзыва! Хоть нам и не повезло с погодой, зато на 100% повезло с нашим экскурсоводом, так интересно, доступно никто не рассказывал. Все четко, встретились по времени, экскурсия очень насыщенная, видно что экскурсовод отлично знает свой город, да и страну, на любой вопрос был получен ответ! Рекомендуем. Мы очень восхищены и желаем еще вернуться.
С
София
5 апр 2025
Рушана - отличный гид! Мы были вчетвером, нам всем понравилась. Хорошо выдает информацию, емко, интересно, все запоминается.
Активно отвечала на все наши вопросы, даже написала план, куда можно еще съездить в самарканде!
