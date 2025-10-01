Семь озёр в Фанских горах - это уникальный природный комплекс, который привлекает туристов своими меняющимися цветами воды. Путешествие начинается в Самарканде, откуда вас доставят до границы с Таджикистаном. После пересечения
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 👨🏫 Опытный гид
- 📸 Возможность фотографировать
Что можно увидеть
- Нежигон
- Соя
- Гушор
- Нофин
- Хурдак
- Маргузор
- Хазорчашма
Описание экскурсииПоездка состоится на двух машинах, первая заберет с гостиницы и довезет до границы Таджикистана, после пересечения границы пешком Вас встретит второй водитель, который будет сопровождать и расскажет о жизни в Таджикистане. Обратно довезет до границы, где после пересечении встретит первый водитель. Приглашаем вас в увлекательное путешествие к Семи озёрам — природному чуду Таджикистана, спрятанному среди живописных склонов Фанских гор в долине реки Шинг. Здесь, в окружении горных вершин и кристально чистого воздуха, вы увидите цепочку озёр, каждое из которых словно создано природой для того, чтобы удивлять: их воды меняют цвет от бирюзового до фиолетового в зависимости от света и времени года. Ваш путь начнётся с Нежигона — первого озера с насыщенно-бирюзовой водой, где можно окунуться в её тёплые глубины. Затем откроется озеро Соя, меняющее оттенки в течение дня. По серпантину вы подниметесь к третьему озеру — Гушору, где бурные потоки соединяют водоёмы в единую природную систему. Четвёртое озеро — Нофин, самое длинное в каскаде, встретит вас своими просторами. Далее путь приведёт к Хурдаку — самому маленькому озеру в этом ожерелье, у которого вы насладитесь видом деревни Падрут. После подъёма вас ждёт сердце этой долины — озеро Маргузор с зеркально-голубой поверхностью и величественными горами вокруг. Завершится путешествие у Хазорчашмы — самого высокого и атмосферного озера на высоте 2400 метров, где среди тысячи родников царит удивительная тишина. Экскурсия организована для вашего комфорта: на двух автомобилях вас заберут из Самарканда, после пересечения границы с Таджикистаном начнётся путешествие по озёрам в сопровождении гида-водителя. На протяжении дня вы сможете останавливаться, чтобы фотографировать, купаться, гулять вдоль озёр и наслаждаться вкусом горной воды. Семь озёр — это не только маршрут, но и возможность почувствовать тишину гор, узнать о жизни таджикских деревень и ощутить особую магию нетронутой природы. Это путешествие запомнится вам как встреча с настоящей красотой Центральной Азии. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Экскурсия проходит на автомобиле.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Транспорт с сопровождающими-водителями
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
1 окт 2025
Посмотрели природу и как живут люди.
М
Марина
25 мая 2025
Очень красивые места, нереально чистые озера, цвет воды просто 🔥. Обязательно посетите, 💯 не пожалеете. Увидеть местный колорит в горах, среди такой красоты, это того стоит.
А
Арина
27 апр 2025
Все понравилось. Приятные водители (отвезли, встретили, ждать никого не приходилось). Очень красивые места и все путешествие очень атмосферное
Т
Татьяна
21 апр 2025
Вечер добрый!
Хотим поблагодарить за поездку! Все прошло очень хорошо и комфортно! Фуркату и Азизу огромная благодарность, очень приятные люди и все было вовремя!
🌟🌟🌟🌟🌟 каждому из них! Будем вас рекомендовать туристам!
Ещё раз, спасибо 🍀
Удачи вам!
