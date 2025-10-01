Мои заказы

Поездка в семь бриллиантовых озер, Фанских гор

Откройте для себя удивительные Семь озёр в Фанских горах. Путешествие с гидом, комфортный транспорт и незабываемые виды
Семь озёр в Фанских горах - это уникальный природный комплекс, который привлекает туристов своими меняющимися цветами воды. Путешествие начинается в Самарканде, откуда вас доставят до границы с Таджикистаном. После пересечения
границы начинается увлекательный маршрут по озёрам в сопровождении опытного гида. Вы увидите такие озёра, как Нежигон, Соя, Гушор и другие. Каждое озеро поражает своей красотой и уникальностью.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и позволит насладиться природой Центральной Азии

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные пейзажи
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 👨‍🏫 Опытный гид
  • 📸 Возможность фотографировать
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Нежигон
  • Соя
  • Гушор
  • Нофин
  • Хурдак
  • Маргузор
  • Хазорчашма

Описание экскурсии

Поездка состоится на двух машинах, первая заберет с гостиницы и довезет до границы Таджикистана, после пересечения границы пешком Вас встретит второй водитель, который будет сопровождать и расскажет о жизни в Таджикистане. Обратно довезет до границы, где после пересечении встретит первый водитель. Приглашаем вас в увлекательное путешествие к Семи озёрам — природному чуду Таджикистана, спрятанному среди живописных склонов Фанских гор в долине реки Шинг. Здесь, в окружении горных вершин и кристально чистого воздуха, вы увидите цепочку озёр, каждое из которых словно создано природой для того, чтобы удивлять: их воды меняют цвет от бирюзового до фиолетового в зависимости от света и времени года. Ваш путь начнётся с Нежигона — первого озера с насыщенно-бирюзовой водой, где можно окунуться в её тёплые глубины. Затем откроется озеро Соя, меняющее оттенки в течение дня. По серпантину вы подниметесь к третьему озеру — Гушору, где бурные потоки соединяют водоёмы в единую природную систему. Четвёртое озеро — Нофин, самое длинное в каскаде, встретит вас своими просторами. Далее путь приведёт к Хурдаку — самому маленькому озеру в этом ожерелье, у которого вы насладитесь видом деревни Падрут. После подъёма вас ждёт сердце этой долины — озеро Маргузор с зеркально-голубой поверхностью и величественными горами вокруг. Завершится путешествие у Хазорчашмы — самого высокого и атмосферного озера на высоте 2400 метров, где среди тысячи родников царит удивительная тишина. Экскурсия организована для вашего комфорта: на двух автомобилях вас заберут из Самарканда, после пересечения границы с Таджикистаном начнётся путешествие по озёрам в сопровождении гида-водителя. На протяжении дня вы сможете останавливаться, чтобы фотографировать, купаться, гулять вдоль озёр и наслаждаться вкусом горной воды. Семь озёр — это не только маршрут, но и возможность почувствовать тишину гор, узнать о жизни таджикских деревень и ощутить особую магию нетронутой природы. Это путешествие запомнится вам как встреча с настоящей красотой Центральной Азии. Важная информация:
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Ответы на вопросы

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Михаил
1 окт 2025
Посмотрели природу и как живут люди.
М
Марина
25 мая 2025
Очень красивые места, нереально чистые озера, цвет воды просто 🔥. Обязательно посетите, 💯 не пожалеете. Увидеть местный колорит в горах, среди такой красоты, это того стоит.
А
Арина
27 апр 2025
Все понравилось. Приятные водители (отвезли, встретили, ждать никого не приходилось). Очень красивые места и все путешествие очень атмосферное
Т
Татьяна
21 апр 2025
Вечер добрый!
Хотим поблагодарить за поездку! Все прошло очень хорошо и комфортно! Фуркату и Азизу огромная благодарность, очень приятные люди и все было вовремя!
🌟🌟🌟🌟🌟 каждому из них! Будем вас рекомендовать туристам!
Ещё раз, спасибо 🍀
Удачи вам!

