Очень красивые места, нереально чистые озера, цвет воды просто 🔥. Обязательно посетите, 💯 не пожалеете. Увидеть местный колорит в горах, среди такой красоты, это того стоит.

Все понравилось. Приятные водители (отвезли, встретили, ждать никого не приходилось). Очень красивые места и все путешествие очень атмосферное

Т Татьяна

Вечер добрый!

Хотим поблагодарить за поездку! Все прошло очень хорошо и комфортно! Фуркату и Азизу огромная благодарность, очень приятные люди и все было вовремя!

🌟🌟🌟🌟🌟 каждому из них! Будем вас рекомендовать туристам!

Ещё раз, спасибо 🍀

Удачи вам!