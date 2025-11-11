Приглашаем вас отправиться с нами в увлекательное путешествие по древнему Самарканду с опытным экскурсоводом.
Исследуйте памятники, связанные с Великим шелковым путем, откройте для себя архитектурные шедевры прошлого и погрузитесь в богатую культуру и традиции узбекского народа.
Описание экскурсииИсторический Самарканд Отправной точкой в нашей экскурсии станет знаменитый мавзолей Гур-Эмир. Мавзолей Гур-Эмир — выдающийся образец средневековой архитектуры, покрытый изнутри позолоченным орнаментом. Он был построен для великого Тамерлана и его потомков мужского пола. Далее мы с вами увидим Регистан — символ Самарканда и одно из самых узнаваемых мест Ближнего Востока. Комплекс станет кульминацией вашего путешествия по Узбекистану. Мечеть Биби-Ханым — одна из крупнейших мечетей не только Центральной Азии, включая Иран. Возведена по приказу любимой жены Тамерлана в честь его победы над индийскими войсками. Центральный базар Сияб — традиционный восточный рынок, где можно найти ароматные специи, свежие и сушеные фрукты, а также знаменитый самаркандский лепешечный хлеб. Мечеть Хазрат Хизр — древнейшая мечеть в городе. Здесь был похоронен первый Президент Республики. Шах-и-Зинда — ансамбль из примерно 20 мавзолеев, женская могила семьи Тамерлана. Самое главное, единственное место в Средней Азии, где был похоронен родственник семьи пророка. Важная информация:
- Не подходит для людей с ограниченными возможностями.
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки, удобную одежду, головной убор.
- Запрещено: приходить с животными, шуметь, дроны.
- В Узбекистане нет дресс-кода, однако исключением являются посещения мечетей. Ожидается, что при посещении мечетей следует выглядеть скромно (прикрывать ноги и плечи).
- В летние месяцы предпочтительнее начинать экскурсию пораньше. При необходимости время начала можно скорректировать по вашему желанию.
Ежедневно с 8:00 до 20:00 (при бронировании указывайте предпочтительное время).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Центральный базар Сияб
- Мечеть Хазрат Хизр
- Шах-и-Зинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на все объекты по программе (можно оплатить на месте)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, улица Оксарой, 1, Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Самарканд, улица Ислама Каримова, 10, Мечеть Биби-Ханым
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00 (при бронировании указывайте предпочтительное время).
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
