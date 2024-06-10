Мы поможем вам быстро, безопасно и с комфортом добраться до нужных городов на современных поездах Afrosiyob. Скоростные поезда Афросиа́б связывают между собой города Ташкент-Самарканд-Бухара. Но при необходимости мы организуем вам трансферы и в другие города Узбекистана на поездах SHARQ.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансфер
Путешествуйте с удовольствием Быстро, безопасно и с комфортом доберитесь до нужных городов на современных поездах Afrosiyob! На скоростных поездах вы сэкономите свое драгоценное время, чтобы насладиться красотой наших ярких городов. Мы организуем любой из видов маршрутов между городами Узбекистана на современных поездах, все билеты в электронном виде. Скоростные поезда связывают только города Ташкент-Самарканд-Бухара. Но не волнуйтесь, мы сможем организовать трансферы и в другие города Узбекистана на поездах Шарк. Вам остается только указать нужные города, остальное мы сделаем сами. Наши трансферы для всех путешественников кто ценит свое драгоценное время и заботится о своей безопасности. Важная информация:
- Трансферы на вокзал или с вокзала не включены в стоимость.
- Все билеты электронные, мы вышлем их вам.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты
Что не входит в цену
- Трансферы на вокзал или с вокзала
- Другие расходы
Место начала и завершения?
Вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Все билеты электронные мы вышлем вам
- Трансферы на вокзал или с вокзала не включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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