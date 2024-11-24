На скоростном поезде вы доберетесь до Бухары — одного из древнейших городов Узбекистана.
Профессиональный гид встретит вас на месте и проведет по знаковым местам: Ляби Хауз, Пои-Калон, медресе Улугбека, торговые купола.
За несколько часов обзорной экскурсии вы погрузитесь в колоритный мир Востока и познакомитесь с национальной историей и культурой.
Профессиональный гид встретит вас на месте и проведет по знаковым местам: Ляби Хауз, Пои-Калон, медресе Улугбека, торговые купола.
За несколько часов обзорной экскурсии вы погрузитесь в колоритный мир Востока и познакомитесь с национальной историей и культурой.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсииСкорость, удобство и комфорт В Бухару вы доберётесь на скоростном поезде «Афросиаб» (билеты включены в стоимость). По приезде вас встретит профессиональный гид на автомобиле и будет сопровождать по всему маршруту. В программе:
- Ляби Хауз — одна из центральных площадей святой Бухары с искусственным прудом, окутанная разными легендами и историческими фактами.
- Магоки Аттори — загадочное древнейшее архитектурное сооружение, которое использовалось для разных целей.
- Пои-Калон — архитектурный ансамбль из нескольких сооружений: минарет Калон, медресе Мири Араб, Мечеть Калон.
- Медресе Улугбека и Абдулазизхана — престижные учебные заведения средних веков, построенные великими правителями.
- Торговые купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон, в которых торговали товарами со всей Азии.
• Арк — древнейшее ядро Бухары и резиденция бухарских эмиров. Важная информация:
- Билеты на скоростной поезд «Афросиаб» разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании, и вы сможете отменить заказ. Или же мы предложим вам трансфер на авто.
- Можем организовать обратный трансфер в Самарканд (оплачивается дополнительно).
Выезд в 10:46
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ляби Хауз
- Магоки Аттори
- Пои-Калон
- Медресе Улугбека и Абдулазизхана
- Торговые купола Токи-Саррафон, Токи-Телпак Фурушон и Токи-Заргарон
- Арк
Что включено
- Билеты на скоростной поезд
- Трансфер на автомобиле по всему маршруту
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Отдельно оплачиваются входные билеты - примерно 17$ на человека на все памятники
- Обратный трансфер из Самарканда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Жд/вокзал
Завершение: Бухара
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 10:46
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Можем организовать обратный трансфер в Самарканд
- Оплачивается дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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