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На скоростном поезде вы доберетесь до Бухары — одного из древнейших городов Узбекистана.



Профессиональный гид встретит вас на месте и проведет по знаковым местам: Ляби Хауз, Пои-Калон, медресе Улугбека, торговые купола.



За несколько часов обзорной экскурсии вы погрузитесь в колоритный мир Востока и познакомитесь с национальной историей и культурой.