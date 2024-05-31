1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
21€19 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде (билеты включены)
Осмотреть древние мечети и медресе, познакомиться с историей города и ощутить его особый дух
Начало: на вокзале в Бухаре
«В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде «Афросиаб»»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165€157 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Бухару (билеты на скоростной поезд включены)
Отправиться из Самарканда в один из древнейших городов Средней Азии и изучить его на авто с гидом
«10:46 — самостоятельный выезд из Самарканда на скоростном поезде «Афросиаб»12:29 — прибытие в Бухару, наш гид встретит вас с табличкой на вокзале, довезёт до города на авто, после чего устроит пешеходную обзорную экскурсию»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Покупка билетов на скоростные поезда Afrosiyab: Самарканд, Ташкент, Бухара
Начало: Вокзал
«Путешествуйте с удовольствием Быстро, безопасно и с комфортом доберитесь до нужных городов на современных поездах Afrosiyob»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Самарканда в Бухару: однодневное путешествие на скоростном поезде и авто
Погрузиться в настоящую восточную сказку среди главных достопримечательностей Бухары
«На скоростном поезде Афросиаб всего за 1,5 часа вы домчите до Бухары»
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
от €300 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо гиду Мадине!! Рекомендую на 100%
- ААндрей25 февраля 2024Рекомендую. Удобно, быстро, без хлопот.
- ВВладимир25 января 2024Все отлично! Оперативно отреагировали, на хорошей машине…. Рахмат!
- ААнна11 января 2024Самолет опоздал почти на 2 часа, но водитель нас терпеливо дождался и встретили с табличкой моего имени. Удобно и не дорого.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «На поезде»
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