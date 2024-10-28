На скоростном поезде вы отправитесь из Самарканда в блистательный Ташкент! Осмотрите медресе и мечети Старого города и устроите шопинг по-узбекски на колоритном базаре Чорсу. Оцените современный комплекс «Ташкент-Сити» и отведаете вкуснейший свадебный плов.
Все организационные моменты мы возьмём на себя — вам останется наслаждаться знакомством с новым городом.
Все организационные моменты мы возьмём на себя — вам останется наслаждаться знакомством с новым городом.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Хаст-Имам. Самый масштабный религиозный комплекс города. Мы рассмотрим древнейшие сооружения Ташкента, мечети и медресе, дошедшие до наших дней. А также сможем посетить библиотеку восточных рукописей и увидеть всемирно известный Коран Османа
- Базар Чорсу. Сердце города, в котором веками пересекались караваны Шёлкового пути. Восточный базар почти не изменился со времён Средних веков: здесь всё также можно приобрести пряности и специи, керамику и сувениры. Мы научим вас торговаться и получать удовольствие от шопинга по-узбекски
- Обед в центре плова. Вы насладитесь традиционной узбекской кухней в прекрасном аутентичном месте
- «Ташкент-Сити». Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии — с современным парком, поющими фонтанами, дорогими отелями и ресторанами
Проездом вы увидите площадь Независимости, дом Романовых монумент Мужества и памятник Амиру Тимуру.
Организационные детали
- Мы купим для вас билеты на поезд в обе стороны и пришлём их заранее. Гид будет ждать вас на вокзале Ташкента, а после экскурсии мы привезём вас обратно на вокзал к отправлению поезда
- Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней — возвращается 50% от стоимости билета, при отмене за 1 сутки предоплата за билеты не возвращается
- В стоимость включено: билеты класса стандарт на скоростной поезд, автопешеходная экскурсия по Ташкенту и обед
- Мы бронируем билеты на поезд заранее. При отмене экскурсии менее, чем за неделю до начала, предоплата не возвращается
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $19 с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$166
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2344 туристов
Добрый день, дорогие гости Узбекистана! Наша команда познакомит вас с новыми местами притяжения и туристическими достопримечательностями Ташкента и Ташкентской области: от красивых природных точек, ферм и национальной кухни до древних мечетей и парков аттракционов.Задать вопрос
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