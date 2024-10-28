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На скоростном поезде вы отправитесь из Самарканда в блистательный Ташкент! Осмотрите медресе и мечети Старого города и устроите шопинг по-узбекски на колоритном базаре Чорсу. Оцените современный комплекс «Ташкент-Сити» и отведаете вкуснейший свадебный плов.



Все организационные моменты мы возьмём на себя — вам останется наслаждаться знакомством с новым городом.