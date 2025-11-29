Вас ждет увлекательное путешествие по ключевым историческим и культурным местам Самарканда.
В программе – величественный мавзолей Гур Эмир, усыпальница Тамерлана, знаменитая площадь Регистан, мечети Биби Ханым и Хазрет-Хызр. Экскурсия охватывает основные исторические и значимые места Самарканда.
Помимо этого, маршрут пролегает через другие живописные места города, позволяющие в полной мере ощутить неповторимую ауру Самарканда.
Описание экскурсииПогрузитесь в мир древней архитектуры и монументальности • Мавзолей Гур Эмир поражает своим величием и изысканной отделкой, являясь свидетельством эпохи великого Тамерлана.
- Площадь Регистан, сердце Самарканда, окружена медресе с потрясающими фасадами, украшенными мозаикой и орнаментом.
- Мечеть Биби Ханым, когда-то одна из самых больших в мире, до сих пор впечатляет своими размерами и архитектурными решениями. Прогуливаясь по ее территории, можно представить былое величие и мощь империи Тимуридов.
- Мечеть Хазрет-Хызр, расположенная на холме, предлагает панорамные виды на город, позволяя увидеть Самарканд во всей красе. Колоритные места Самарканда • Сиабский базар — это настоящая восточная сказка, где можно найти все: от специй и сухофруктов до национальных костюмов и сувениров. Здесь царит атмосфера праздника и веселья, а торговцы с радостью предложат вам попробовать свои товары.
- Центр ремесел Хунарманд – это место, где умелые мастера создают уникальные изделия ручной работы, передавая традиции из поколения в поколение. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать опытный гид, который расскажет интересные факты об истории и культуре Самарканда, а также ответит на все ваши вопросы. Это путешествие станет незабываемым опытом, позволит прикоснуться к истории и узнать больше об удивительном городе на Великом шелковом пути.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби Ханым
- Мечеть Хазрет-Хызр
- Сиабский базар
- Центр ремесел Хунарманд
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
