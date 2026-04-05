Представьте, что вы перенеслись в Самарканд времен Верещагина, где каждый уголок хранит эхо истории. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое.Вас ждет знакомство с местами, которые

вдохновили великого художника на создание его знаменитых полотен. Вы увидите Самаркандский бульвар, где русская и узбекская культуры переплетаются, посетите мавзолей Гур-Эмир - последнее пристанище Тамерлана, ощутите атмосферу площади Регистан, где когда-то происходили важнейшие события города. Шахи-Зинда откроет вам свои тайны, а на Сиабском базаре вы сможете поторговаться, как это делали многие поколения до вас. Экскурсия «Самарканд глазами художника Верещагина» - это уникальная возможность прикоснуться к живой истории, которая будет интересна каждому

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Об истории Самарканда — через картины Верещагина

В середине 19 века Самарканд посетил русский художник В. В. Верещагин: в результате родилась знаменитая «Туркестанская серия», многие полотна из которой представлены в Третьяковской галерее. Верещагин запечатлел не только памятники архитектуры, но и быт того периода. Рассматривая «Торжествуют», «Бача со своими поклонниками» и другие полотна, мы погрузимся в историю и обычаи Самарканда 19 века.

Ключевые места города: 100 лет назад и сегодня

С визита Верещагина прошло немало времени, неизменным осталось одно — Самарканд всё так же производит неизгладимое впечатление на своих гостей. Чтобы убедиться в этом, мы пройдем следами художника и окажемся в точках, с которых он запечатлел главные памятники Самарканда. В программе:

Самаркандский бульвар , который разделял русскую и узбекскую части города. Здесь сохранились банк, гимназия и другие исторические русские здания 19 века.

, который разделял русскую и узбекскую части города. Здесь сохранились банк, гимназия и другие исторические русские здания 19 века. Мавзолей Гур-Эмир , где находится усыпальница легендарного Амира Тимура. Мы не только увидим ракурс, с которого Верещагин рисовал эту постройку, но прикоснемся к истории самого Тамерлана.

, где находится усыпальница легендарного Амира Тимура. Мы не только увидим ракурс, с которого Верещагин рисовал эту постройку, но прикоснемся к истории самого Тамерлана. Площадь Регистан , где разворачиваются события картины «Торжествуют». Благодаря деталям полотна мы перенесемся в тот день, когда русские войска вошли в Самарканд, на базарной площади выступал глашатай.

, где разворачиваются события картины «Торжествуют». Благодаря деталям полотна мы перенесемся в тот день, когда русские войска вошли в Самарканд, на базарной площади выступал глашатай. Шахи-Зинда — уникальный комплекс усыпальниц, одно из красивейших мест Самарканда. Вы увидите ворота Тамерлана и узнаете, кому выпала честь быть захороненным в этом комплексе.

— уникальный комплекс усыпальниц, одно из красивейших мест Самарканда. Вы увидите ворота Тамерлана и узнаете, кому выпала честь быть захороненным в этом комплексе. Сиабский базар: как и сотню лет назад, сегодня здесь каждый день бойко идет восточная торговля. Всё можно пробовать, везде нужно торговаться! А рядом с базаром мы увидим мечеть Биби-Ханым: о ней мы тоже поговорим, ведь и Верещагин тоже не обошёл её стороной.

Организационные детали