Представьте, что вы перенеслись в Самарканд времен Верещагина, где каждый уголок хранит эхо истории. Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие в прошлое.
Вас ждет знакомство с местами, которые
Вас ждет знакомство с местами, которые
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼️ Погружение в историю через картины Верещагина
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🕌 Визит в легендарные усыпальницы
- 🛍️ Восточный базар с дегустацией и торгами
- 🚶♂️ Прогулка по историческим местам
Что можно увидеть
- Самаркандский бульвар
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Шахи-Зинда
- Сиабский базар
- Мечеть Биби-Ханым
Описание экскурсии
Об истории Самарканда — через картины Верещагина
В середине 19 века Самарканд посетил русский художник В. В. Верещагин: в результате родилась знаменитая «Туркестанская серия», многие полотна из которой представлены в Третьяковской галерее. Верещагин запечатлел не только памятники архитектуры, но и быт того периода. Рассматривая «Торжествуют», «Бача со своими поклонниками» и другие полотна, мы погрузимся в историю и обычаи Самарканда 19 века.
Ключевые места города: 100 лет назад и сегодня
С визита Верещагина прошло немало времени, неизменным осталось одно — Самарканд всё так же производит неизгладимое впечатление на своих гостей. Чтобы убедиться в этом, мы пройдем следами художника и окажемся в точках, с которых он запечатлел главные памятники Самарканда. В программе:
- Самаркандский бульвар, который разделял русскую и узбекскую части города. Здесь сохранились банк, гимназия и другие исторические русские здания 19 века.
- Мавзолей Гур-Эмир, где находится усыпальница легендарного Амира Тимура. Мы не только увидим ракурс, с которого Верещагин рисовал эту постройку, но прикоснемся к истории самого Тамерлана.
- Площадь Регистан, где разворачиваются события картины «Торжествуют». Благодаря деталям полотна мы перенесемся в тот день, когда русские войска вошли в Самарканд, на базарной площади выступал глашатай.
- Шахи-Зинда — уникальный комплекс усыпальниц, одно из красивейших мест Самарканда. Вы увидите ворота Тамерлана и узнаете, кому выпала честь быть захороненным в этом комплексе.
- Сиабский базар: как и сотню лет назад, сегодня здесь каждый день бойко идет восточная торговля. Всё можно пробовать, везде нужно торговаться! А рядом с базаром мы увидим мечеть Биби-Ханым: о ней мы тоже поговорим, ведь и Верещагин тоже не обошёл её стороной.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: $13–17 с человека
- Экскурсию также можно провести на машине за доплату 54 доллара. При этом я смогу встретить вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также гид по Самарканду
- По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию дегустацию вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд или посещение фабрик по производству шелковой бумаги и ковров ручной работы (детали уточняйте в переписке с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1255 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Инструктор молодец. Заинтересовал рассказом детей. Хорошо знает тему. Было весело и интересно
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З
Хочется от всей души поблагодарить Умиду за экскурсию по Самарканду. До экскурсии мы успели погулять самостоятельно, но благодаря Умиде мы увидели яркий самобытный Самарканд с богатой многовековой историей.
Умида – большой
Умида – большой
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О
Хочу от всей души поблагодарить Умиду за потрясающую экскурсию по Самарканду! Это было не просто знакомство с достопримечательностями, а настоящее путешествие во времени: каждая история, каждая деталь оживали благодаря ее
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Отличный вариант экскурсии по знаковым местам Самарканда с погружением в историю и живопись. Картины Верещагина, увиденные когда-то в Третьяковской галерее, оживают - очень впечатляюще.
Евгений, спасибо огромное за чудесную экскурсию!
Евгений, спасибо огромное за чудесную экскурсию!
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М
Экскурсию нам провела гид Умида - настоящий специалист по истории Самарканда и Верещагину.
От Умиды мы узнали очень много об истории Тамерлана, его империи, его семье, а также о его великом
От Умиды мы узнали очень много об истории Тамерлана, его империи, его семье, а также о его великом
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21 апреля 2023 года Умида провела замечательную экскурсию для нашей семьи. Посетили многие значимые места города за раз. Взглянули на этот город глазами известного русского художника. Поскольку были с двумя
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Входит в следующие категории Самарканда
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