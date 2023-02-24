В середине 19 века Самарканд посетил русский художник В. В. Верещагин: в результате родилась знаменитая «Туркестанская серия», многие полотна из которой представлены в Третьяковской галерее. Верещагин запечатлел не только памятники архитектуры, но и быт того периода. Рассматривая «Торжествуют», «Бача со своими поклонниками» и другие полотна, мы погрузимся в историю и обычаи Самарканда 19 века.
С визита Верещагина прошло немало времени, неизменным осталось одно — Самарканд всё так же производит неизгладимое впечатление на своих гостей. Чтобы убедиться в этом, мы пройдем следами художника и окажемся в точках, с которых он запечатлел главные памятники Самарканда. В программе: