Самарканд глазами художника Верещагина

Открыть ключевые места города, которые художник запечатлел на картинах «Туркестанской серии»

5
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Между нашей с вами прогулкой и визитом в Самарканд художника Верещагина прошло больше 150 лет — но что такое 150 лет для города, древнего, как сама вечность? Вы пройдете по Самарканду следами великого живописца: увидите, как изменились памятники города и его повседневная жизнь, прикоснетесь к истории легендарного Тамерлана и услышите дыхание веков в комплексе Шахи-Зинда.
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
Самарканд глазами художника Верещагина
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Описание

Что вас ожидает

Об истории Самарканда — через картины Верещагина

В середине 19 века Самарканд посетил русский художник В. В. Верещагин: в результате родилась знаменитая «Туркестанская серия», многие полотна из которой представлены в Третьяковской галерее. Верещагин запечатлел не только памятники архитектуры, но и быт того периода. Рассматривая «Торжествуют», «Бача со своими поклонниками» и другие полотна, мы погрузимся в историю и обычаи Самарканда 19 века.

Ключевые места города: 100 лет назад и сегодня

С визита Верещагина прошло немало времени, неизменным осталось одно — Самарканд всё так же производит неизгладимое впечатление на своих гостей. Чтобы убедиться в этом, мы пройдем следами художника и окажемся в точках, с которых он запечатлел главные памятники Самарканда. В программе:

  • Самаркандский бульвар, который разделял русскую и узбекскую части города. Здесь сохранились банк, гимназия и другие исторические русские здания 19 века.
  • Мавзолей Гур-Эмир, где находится усыпальница легендарного Амира Тимура. Мы не только увидим ракурс, с которого Верещагин рисовал эту постройку, но прикоснемся к истории самого Тамерлана.
  • Площадь Регистан, где разворачиваются события картины «Торжествуют». Благодаря деталям полотна мы перенесемся в тот день, когда русские войска вошли в Самарканд, на базарной площади выступал глашатай.
  • Шахи-Зинда — уникальный комплекс усыпальниц, одно из красивейших мест Самарканда. Вы увидите ворота Тамерлана и узнаете, кому выпала честь быть захороненным в этом комплексе.
  • Сиабский базар: как и сотню лет назад, сегодня здесь каждый день бойко идет восточная торговля. Всё можно пробовать, везде нужно торговаться! А рядом с базаром мы увидим мечеть Биби-Ханым: о ней мы тоже поговорим, ведь и Верещагин тоже не обошёл её стороной.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: 11-15 евро с человека
  • Экскурсию также можно провести на машине за доплату 50 евро. При этом я смогу встретить вас на вокзале/в гостинице/в аэропорту.
  • Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также гид по Смарканду
  • По вашему желанию мы также можем включить в экскурсию дегустацию вин, мастер-класс по приготовлению национальных блюд или посещение фабрик по производству шелковой бумаги и ковров ручной работы (детали уточняйте в переписке с гидом)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
А
24 фев 2023
Гид Умида это восторг, рекомендую всем.
Все очень подробно и безумно интересно.
5 часов пролетают как один.
Буду рекомендовать Умиду всем знакомым.

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