На этой чарующей вечерней экскурсии по Самарканду на электросамокате мы посетим такие знаковые места, как мавзолей Гур-Эмир, величественная площадь Регистан, впечатляющая мечеть Биби-Ханым, историческая мечеть Хазрет-Хызр и священный некрополь Шахи-Зинда.

Дамир Ваш гид в Самарканде
Индивидуальная экскурсия

Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек На чём проводится Индивидуальный транспорт Когда По договорённости. $39 за человека

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Вечерний тур по Самарканду на электросамокате — это возможность насладиться освещёнными достопримечательностями и прохладной вечерней атмосферой. Удобные и экологичные электросамокаты позволяют быстро перемещаться по городу, избегая пробок и многолюдных мест. Тур дарит незабываемые впечатления и позволяет узнать ночную жизнь Самарканда в безопасной и комфортной обстановке.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мавзолей Гур-Эмир

Площадь Регистан

Мечеть Биби-Ханым

Мечеть Хазрет-Хызр

Что можно увидеть на экскурсии? Мавзолей Гур-Эмир
Площадь Регистан
Мечеть Биби-Ханым
Мечеть Хазрет-Хызр
Некрополь Шахи-Зинда Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Университетский бульвар Завершение: Шахи Зинда Когда и сколько длится? Когда: По договорённости. Экскурсия длится около 3 часов