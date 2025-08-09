Мои заказы

Самарканд после заката на электросамокате

На этой чарующей вечерней экскурсии по Самарканду на электросамокате мы посетим такие знаковые места, как мавзолей Гур-Эмир, величественная площадь Регистан, впечатляющая мечеть Биби-Ханым, историческая мечеть Хазрет-Хызр и священный некрополь Шахи-Зинда.
5
1 отзыв
Время начала: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Вечерний тур по Самарканду на электросамокате — это возможность насладиться освещёнными достопримечательностями и прохладной вечерней атмосферой. Удобные и экологичные электросамокаты позволяют быстро перемещаться по городу, избегая пробок и многолюдных мест. Тур дарит незабываемые впечатления и позволяет узнать ночную жизнь Самарканда в безопасной и комфортной обстановке.

По договорённости.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Мечеть Хазрет-Хызр
  • Некрополь Шахи-Зинда
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Университетский бульвар
Завершение: Шахи Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

М
Мария
9 авг 2025
Спасибо огромное Дамиру за незабываемую поездку на самокатах!!! Прокатились по самым знаковым местам Самарканда, послушали историю древнего города и посмотрели завораживающее лазерное шоу! Дамир, подгадал по времени так что мы успели всё, как я и задумывала, спасибо!!!

Входит в следующие категории Самарканда

