$25 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Мы с радостью организуем для вас трансфер из Нового аэропорта или вокзала в любую точку Самарканда. Наш водитель встретит вас с именной табличкой, поможет с вещами и доставит по указанному адресу. Обещаем, что всё пройдет четко, профессионально и пунктуально! Удобство и качественный сервис Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время. Мы встретим вас в обговоренный час с именной табличкой и отвезем по нужному адресу за фиксированную стоимость. Все наши водители дружелюбные, отзывчивые и ответственные люди. Приятные первые впечатления о стране гарантированны! При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля и ваше имя.

