Трансфер из аэропорта Самарканда

Найдено 5 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Самарканде на русском языке, цены от €18, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3528 за всё до 6 чел.
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
2119 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
1 отзыв
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
25 за всё до 4 чел.
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
3027 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Начало: Аэропорт, вокзал, отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
20$18 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Трансфер из аэропорта»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
  2. Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
  3. Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
  4. Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
  5. Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 18 до 28 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Закажите заранее трансфер из аэропорта Самарканда, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам