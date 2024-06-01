1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города
Организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне. Водитель встретит вас, поможет с багажом и доставит по указанному адресу
Начало: В аэропорту или на вокзале
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
35€28 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
30 минут
Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала
Надежная, приятная и безопасная поездка в компании опытного русскоговорящего водителя
Сегодня в 17:00
Завтра в 00:00
21€19 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Трансфер в Самарканд - из аэропорта или с вокзала
Комфортно, надежно и безопасно добраться до места назначения
Начало: у ж/д вокзала или аэропорта
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:30
€25 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
10 июня в 00:30
11 июня в 00:30
30€27 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта или вокзала в любую точку города
Начало: Аэропорт, вокзал, отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 00:00
20$18 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина1 июня 2024Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.
- ММария27 апреля 2024Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а
- ЛЛюбовь26 апреля 2024Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳 Фото от нашего водителя ✅
- ЮЮлия13 апреля 2024Очень аккуратный водитель, всегда на связи, доброжелательный и внимательный. Старается помочь с любым вопросом. Очень рекомендую.
- ЕЕкатерина18 марта 2024Все отлично, Шохрух встретил, несмотря на то, что рейс задержался на 2 часа, прекрасно и интересно доехали до отеля, устроил нас. Спасибо! Хороший, комфортный автомобиль!
- ААндрей25 февраля 2024Рекомендую. Удобно, быстро, без хлопот.
- ВВладимир25 января 2024Все отлично! Оперативно отреагировали, на хорошей машине…. Рахмат!
- ААнна11 января 2024Самолет опоздал почти на 2 часа, но водитель нас терпеливо дождался и встретили с табличкой моего имени. Удобно и не дорого.
- ААндрей21 мая 2023Трансфер у нас получился с некоторым сбоем из-за того, что самолёт прилетел чуть раньше, но команда приложила все усилия, чтобы всё сделать в результате как надо, и им это удалось! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Трансфер из аэропорта»
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