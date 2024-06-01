И Ирина Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города Никаких замечаний. За сутки списались, уточнили все детали. Встретил водитель Юсиф с табличкой. Машина хорошая, чистая. Хоть дорога была недолгой, но Юсиф успел даже нам немного рассказать о городе. Спасибо большое.

М Мария Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города читать дальше поездка по городу была комфортной и удобной благодаря внимательному водителю. Особенно приятно было получить фотографии на память – это добавило неповторимых впечатлений в наше путешествие. Благодарим за замечательный опыт! Однозначно рекомендуем Наша группа из четырех девушек была в восторге от качества обслуживания транспортной компании! Сервис трансфера из аэропорта был безупречным, а

Л Любовь Трансфер из аэропорта или вокзала Самарканда в любую точку города Неожиданно для первой поездки в Узбекистан. Ребята супер!!! Встретили, помогли с чемоданами, с дальнейшей программой пребывания. Вода в трансфере после перелета была приятным бонусом. Лучшие рекомендации 🥳🥳🥳 Фото от нашего водителя ✅

Ю Юлия Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line Очень аккуратный водитель, всегда на связи, доброжелательный и внимательный. Старается помочь с любым вопросом. Очень рекомендую.

Е Екатерина Трансфер в Самарканде на премиальном Kia Sportage X Line Все отлично, Шохрух встретил, несмотря на то, что рейс задержался на 2 часа, прекрасно и интересно доехали до отеля, устроил нас. Спасибо! Хороший, комфортный автомобиль!

А Андрей Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Рекомендую. Удобно, быстро, без хлопот.

В Владимир Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Все отлично! Оперативно отреагировали, на хорошей машине…. Рахмат!

А Анна Самарканд: трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Самолет опоздал почти на 2 часа, но водитель нас терпеливо дождался и встретили с табличкой моего имени. Удобно и не дорого.