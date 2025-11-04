Трансфер из аэропорта/с вокзала в любую точку Самарканда - или наоборот

Мы сделаем так, чтобы по приезде в наш гостеприимный Узбекистан всё прошло гладко: встретим вас в аэропорту или на вокзале с табличкой, поможем с багажом, быстро и безопасно довезём до отеля. У нас современные чистые авто, а водители — профессионалы и знатоки любых точек города.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Трансфер на комфортном кроссовере или седане марок Chevrolet, BYD, Hyundai
- Стоимость указана за группу до 4 чел. с багажом не более 2 больших чемоданов и 1 среднего
- При бронировании сообщите, пожалуйста: дату и время прилёта, количество человек, номер рейса, имя и фамилию, отель/адрес назначения
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Гулрухсор — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 30 туристов
Ассалам Алейкум, уважаемые путешественники! Я Гулрухсор, профессиональный гид. С 2018 года организую и провожу интересные и увлекательные экскурсии по всему Узбекистану. Родилась и выросла в Самарканде, экономист с высшим образованием, сейчас обучаюсь в магистратуре в Институте туризма. У меня своя команда опытных гидов по всему Узбекистану. С радостью организуем и проведём для вас незабываемые путешествия!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зоя
4 ноя 2025
Спасибо за отличную работу! Все вовремя, водитель сам позвонил, встретил, помог с вещами. Машина комфортная,тихая-электромобиль,чистая с кондиционером! Ехали аккуратно. Все очень понравилось, от удобного размещения заказа до прибытия на место. Будем к вам обращаться ещё.
j
jeff
3 ноя 2025
Как приятно, прилетев в современный аэропорт, продолжить путь к месту отдыха с не покидающим ощущением комфортного сервиса. Заблаговременные звонки, чистота,комфортное авто,безопасная езда. Спасибо за то,что сделали вклад в наш безупречный отдых.
Входит в следующие категории Самарканда
