Этот тур представляет собой погружение в богатую культуру и ремесленные традиции Самарканда — одного из древнейших городов мира.



В течение двух дней вы тура сможете познакомиться с историческими достопримечательностями города, а также посетить мастерские местных ремесленников.