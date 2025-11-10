Этот тур представляет собой погружение в богатую культуру и ремесленные традиции Самарканда — одного из древнейших городов мира.
В течение двух дней вы тура сможете познакомиться с историческими достопримечательностями города, а также посетить мастерские местных ремесленников.
В течение двух дней вы тура сможете познакомиться с историческими достопримечательностями города, а также посетить мастерские местных ремесленников.
Описание экскурсии
День 1: Исторические сокровища Самарканда • Мавзолей Гур-Эмир Встреча с гидом и экскурсия по усыпальнице великого завоевателя Тимура и его потомков. Уникальная архитектура и историческое значение.
Площадь Регистан Экскурсия по центральной площади Самарканда. Посещение трех медресе: Улугбека, Тилля-Кари и Шер-Дор.
• Обед. Продолжение тура:
- Мечеть Биби-Ханум Осмотр одной из крупнейших и красивейших мечетей Средней Азии. Узнайте историю её создания и значение в культуре Самарканда.
- Сиаб Базар Посещение одного из самых колоритных рынков Самарканда. Время для покупки сувениров, специй и других традиционных товаров.
- Комплекс Шахи-Зинда Экскурсия по ансамблю мавзолеев и мечетей, одно из самых священных мест Самарканда. Узкие улочки, украшенные изразцами и мозаикой.
• Вечерняя прогулка Прогулка по вечернему Самарканду. Возможность насладиться атмосферой старинных улочек и закатом над древними куполами (без гида). День 2: Ремесленные традиции и мастерство:
- Поселок Конигиль Посещение ремесленных мастерских, где изготавливают самаркандскую бумагу по древним технологиям. Увидите процесс производства и сможете поучаствовать в мастер-классе.
- Ковровая фабрика "Хужум" Экскурсия по фабрике, знакомство с процессом создания узбекских ковров. Узнайте о традициях ковроткачества и значении каждого узора.
• Обед. Продолжение экскурсии:
- Этнопарк "Вечный город" Посещение этнопарка, где воссозданы традиционные узбекские жилища и ремесленные мастерские по изготовлению керамики, ножей и меднные посуды.
- Время для покупок и прощальная прогулка Возможность купить последние сувениры, насладиться вечерним Самаркандом и сделать памятные фотографии.
- Заключение тура: возвращение в гостиницу или трансфер в аэропорт/вокзал.
каждый день в 09:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуга гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Еда и напитки
- Участие в мастер классах
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа мавзолея Амира Темура
Завершение: Гостиница или трансфер вокзал или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
-
25%
Водная прогулка
Сказка вечернего Самарканда
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
Завтра в 18:30
11 ноя в 18:30
$126
$167 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Уникальное путешествие по Самарканду: от древности до современности
Погрузитесь в мир узбекской культуры и истории с экскурсией, раскрывающей скрытые сокровища Самарканда за один день
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
$150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 21:30
Завтра в 07:30
$129 за всё до 4 чел.