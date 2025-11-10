Наш маршрут проведет вас через величественные мавзолеи, монументальные мечети и древние кварталы, где каждый камень хранит свою историю.
Вы услышите рассказы о смелых завоевателях, мудрых правителях и зодчих, чьи творения до сих пор поражают своим размахом и красотой.
В конце одиссеи вас ждет встреча с современным Самаркандом — городом, где традиции и новшества переплетаются.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсииГур-Эмир – Погружение в атмосферу величия и таинственности мавзолея, где покоятся великие правители и их близкие, позволит вам ощутить дух былых эпох и понять, почему Гур-Эмир считается одной из жемчужин исламской архитектуры. Регистан – это путешествие в сердце древнего Востока, где архитектура встречается с историей. В этом живописном ансамбле, состоящем из трех величественных медресе, вы погружаетесь в атмосферу былого величия. Биби-Ханум – это погружение в грандиозность и благородство древнего зодчества. Величественное строение, возведенное по приказу Тимура в честь его любимой жены, поражает своими масштабами и великолепием. Сиабский базар – это живая картина восточного рынка, насыщенная цветами, ароматами и звуками. Погружение в этот оживленный рынок позволит вам окунуться в ежедневную жизнь самаркандцев и ощутить подлинный дух города. Хазрат Хызыр – это путешествие в мир духовной гармонии и исторической глубины. Откройте для себя этот древний религиозный центр, где каждый камень хранит тайны многовековой истории. Шохи Зинда – В этом уникальном некрополе, спрятанном среди зелёных холмов, вас ждёт потрясающее сочетание архитектурных шедевров и исторических тайн. Важная информация: Можно добавить в программу Мавзолей святого Даниила, Обсерваторию Мирзо Улугбека, бумажную фабрику в поселке Конигил, керамическую мастерскую или фабрику шёлковых ковров. Подробности и цену уточняйте в личных сообщениях.
Экскурсия начинается с 10:00 до 15:00 по местному времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур Эмир
- Регистан
- Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Хазрат Хызыр
- Шохи Зинда
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты оплачиваются отдельно - 20$ за человека
- Питание и напитки
- По запросу могу провести экскурсию в комбинированном формате (автомобиль + пешком) на легковом авто для 3 человек, с дополнительной оплатой в размере 40$
- Если количество людей больше, то стоимость аренды минивэна или автобуса уточняйте в переписке
Место начала и завершения?
Универсальный
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Можно добавить в программу Мавзолей святого Даниила
- Обсерваторию Мирзо Улугбека
- Бумажную фабрику в поселке Конигил
- Керамическую мастерскую или фабрику шёлковых ковров. Подробности и цену уточняйте в личных сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
