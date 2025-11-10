Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наш маршрут проведет вас через величественные мавзолеи, монументальные мечети и древние кварталы, где каждый камень хранит свою историю.



Вы услышите рассказы о смелых завоевателях, мудрых правителях и зодчих, чьи творения до сих пор поражают своим размахом и красотой.



В конце одиссеи вас ждет встреча с современным Самаркандом — городом, где традиции и новшества переплетаются.

Daler Ваш гид в Самарканде Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-10 человек

Описание экскурсии Гур-Эмир – Погружение в атмосферу величия и таинственности мавзолея, где покоятся великие правители и их близкие, позволит вам ощутить дух былых эпох и понять, почему Гур-Эмир считается одной из жемчужин исламской архитектуры. Регистан – это путешествие в сердце древнего Востока, где архитектура встречается с историей. В этом живописном ансамбле, состоящем из трех величественных медресе, вы погружаетесь в атмосферу былого величия. Биби-Ханум – это погружение в грандиозность и благородство древнего зодчества. Величественное строение, возведенное по приказу Тимура в честь его любимой жены, поражает своими масштабами и великолепием. Сиабский базар – это живая картина восточного рынка, насыщенная цветами, ароматами и звуками. Погружение в этот оживленный рынок позволит вам окунуться в ежедневную жизнь самаркандцев и ощутить подлинный дух города. Хазрат Хызыр – это путешествие в мир духовной гармонии и исторической глубины. Откройте для себя этот древний религиозный центр, где каждый камень хранит тайны многовековой истории. Шохи Зинда – В этом уникальном некрополе, спрятанном среди зелёных холмов, вас ждёт потрясающее сочетание архитектурных шедевров и исторических тайн. Важная информация: Можно добавить в программу Мавзолей святого Даниила, Обсерваторию Мирзо Улугбека, бумажную фабрику в поселке Конигил, керамическую мастерскую или фабрику шёлковых ковров. Подробности и цену уточняйте в личных сообщениях.

