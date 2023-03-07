Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда

Что вас ждет

Бухара

Во время пешей прогулки по Бухаре мы увидим:

Цитадель Арк – город в городе (IV век до н. э.), мечеть Боло Хаус (начало XX в.), архитектурный ансамбль Пои-Калон (Пьедестал Великого), религиозное сердце священной Бухары, состоит из минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб. Медресе Улугбека (1417 г.), медресе Нодир-Диван-Беги, медресе Абдул Азиз Хана, мечеть Магоки-Аттори (XII-XVI вв.), ансамбль Ляби Хауз (XIV-XVII век), ансамбль Кош-Медресе и медресе Абдуллахан, мавзолей Саманидов, мавзолей Чашма Аюб.

Загородная экскурсия по Бухаре.

Увидим: Чор Минор (Четыре минарета). Посетим мавзолей Бахоутдина Накшбанди (XVI-XIX вв.), дворец Ситораи Мохи Хоса (Дворец, подобный звездам и луне) — загородная резиденция бухарского эмира, выстроенная в конце XIX — начале ХХ века.

Самарканд.

Экскурсия по Самарканду:

Мавзолей Гури Эмир — гробница Тамерлана (14-15 век) — место, где похоронены Амир Темур, его сыновья и внуки.

Площадь Регистан — один из выдающихся образцов градостроительного искусства Средней Азии, сложившийся в XVII веке и состоящий из трех медресе — Улугбека (1417-1420 гг.), Шер-Дор (1619-1636 гг.) и Тилля-Кари (1647-1660 гг.). На нем можно «перелистать страницы» многотысячной истории Самарканда.

Мечеть Биби Ханум — самая большая в Средней Азии и одна из крупнейших во всем мусульманском мире. Именно на это сооружение устремляет свой изумлённый взгляд всякий, кто въезжает в город. Огромная, величественная, безмолвная…

Архитектурный комплекс Шахи-Зинда (XI-XV в.) — место захоронения царственных особ и знати. Но основным мавзолеем, откуда и начинается некрополь, считается мнимая могила двоюродного брата пророка Мухаммеда — Кусама Ибн-Аббаса. Его так и называли «Шахи Зинда», что в переводе с персидского означает «Живой Царь».

Утреннее посещение базара Сиаб — крупнейший базар в Самарканде, посещение Мавзолея пророка Даниила. Пророк Даниил почитается тремя мировыми религиями. Он один из четырёх великих израильских пророков в иудаизме, пророк, книга которого вошла в Ветхий Завет христианской Библии и пророк исламской традиции. Легенда гласит, что Тимур перевёз часть останков Даниила, а именно его руку, в Самарканд.

Обсерватория Улугбека (XV век) — научные труды Улугбека были созданы благодаря уникальной обсерватории, которую он воздвиг в Самарканде. Главным стационарным инструментом был гигантский квадрант, размещенный внутри цилиндрического здания диаметром 48 м. (остатки фундамента, вернее траншей от него, найдены при археологических исследованиях).

Посещение фабрики Мерос. Здесь вы ознакомитесь с технологией изготовления знаменитой шелковой бумаги.

Ташкент

Экскурсионная программа по Ташкенту:

Посещение комплекса Хасти Имам, состоящего из медресе Барак-Хана, мечети Тилля-шейха — хранилища знаменитого Корана Османа и золотого волоса пророка Мухаммада, площади Независимости, театра оперы и балета им. Алишера Навои, сквера Амира Тимура, музея прикладного исскуства.

Важно знать:

Порядок посещения городов во время тура может быть изменен по вашему желанию.

В путешествии пригодится удобная обувь и одежда по сезону, крем от загара и солнечные очки. В период путешествия по Узбекистану придется забыть про диету!

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно: