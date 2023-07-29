Петергофские каникулы

Групповой тур в Санкт-Петербурге
5
3 отзыва
Столица искрящихся фонтанов и тенистых парков – это всё Петергоф – обязательное место для посещения всеми туристами, прибывающими в Петербург.

Благодаря продуманной экскурсионной программе этот тур позволит в полной мере насладиться красотой Петергофа и как следует отдохнуть.

Вы прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа и полюбуетесь на Большой Петергофский дворец, отправитесь в парк «Александрия», посетите Стрельну и увидите Ораниенбаум.
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Петергофские каникулы
Ближайшие даты:
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
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даты

Что вас ожидает:

Блистательный Петергоф
Блистательный Петергоф
Отблески золота, прохлада аллей и серая гладь воды, убегающей за горизонт, делают Петергоф поистине царским уголком роскоши и уединения
Русский Версаль в Стрельне
Русский Версаль в Стрельне
Посетите Константиновский дворец и познакомитесь с парадной резиденций Романовых и Президента России
По следам Романовых
По следам Романовых
Вы побываете в самом романтичном пейзажном парке – Александрия, где императорская семья проводила лето
Полное расслабление
Полное расслабление
После экскурсий вы сможете расслабиться в аквацентре отеля и побаловать себя косметическими процедурами и массажем
Выбирайте сами
Выбирайте сами
У вас будет свободный день, который вы можете провести, как пожелаете: отправиться на экскурсии, погулять по Петергофу или просто отдохнуть

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии

Прибытие в Санкт-Петербург.

11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Петергофские каникулы».

11:30 Выезд в Петергоф. Вещи в багажную комнату гостиницы.

13:00 Обед в ресторане.

14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.

Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.

Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.

18:00 Окончание программы. Самостоятельное размещение в гостинице.

Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсииПрибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии
2 день

Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца

Завтрак. Посещение аквацентра.

11:30 Автобусная экскурсия в Стрельну. Стрельна – одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель. Здесь же по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе. Как сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? Об этом узнаем уже внутри!

12:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу. Пройдя по парадным залам и гостиным дворца, вы узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и возрождении. Экскурсовод расскажет о грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Вы посетите официальные апартаменты Президента России и залы для встреч в неформальной обстановке.

Трансфер в Петергоф.

Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе с 11:30 до 16:30.

15:30 Окончание программы в гостинице.

Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворцаЭкскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца
3 день

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату

Завтрак. Посещение аквацентра.

Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.

Для любознательных за доп. плату: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике» с посещением самого большого Морского собора в России. Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. На огромной Якорной площади расположился удивительный Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек)

Для активных за доп. плату: велоэкскурсия «Фонтанный водовод» – 3 часа – около 15 км. Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, Лугового и Колонистского. Жемчужиной вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, наконец-то, вы пройдете путем воды фонтанов Петергофа! Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на вашем маршруте. (цены уточнять, группа минимум 5 человек).

Для самостоятельных:в Петергофе остается еще более 20 музеев и множество парков для прогулок.

Для любителей релаксаза доп. плату: аквацентр отеля (бассейн, хамам – турецкая парная, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финская кедровая сауна; с 7:30 до 23:00, технический перерыв 11:00-12:00, 700 руб. разовое неограниченное по времени посещение) и Академия СПА – время единения с собой: массаж, релаксация в TermoSpa, стоунтерапия, бальнеоароматерапия и др. Вас ждёт мир сияющей красоты и изысканных ощущений с французским брендом премиум класс Sothys. Обратите внимание, что на процедуры необходимо записываться заранее.

Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. платуСвободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
4 день

Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец

Завтрак. Посещение аквацентра.

11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Пешеходная прогулка по парку «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.

По пути к нему познакомимся с городскими кварталами, хранящими память о прошлом. Петергоф – это не только известный музей-заповедник, но и сформировавшийся вокруг него одноимённый малый город, где вас ждёт немало удивительного. Например, во второй половине XIX столетия местные архитекторы проявили особый интерес к псевдоготическому стилю. И если в Петербурге непросто найти стрельчатые арки или заострённые башенки, то здесь они встречаются довольно часто: даже в оформлении императорских конюшен.

Экскурсия в Фермерский дворец, созданный накануне свадьбы будущего императора Александра II и ставший уютным домом для всей его семьи. Отличительная черта этого здания – декоративные элементы, напоминающие о его первоначальном предназначении: это была ферма, появившаяся благодаря моде на английские сельские постройки.

Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.

Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму. Также рекомендуем посетить объекты Музейного двора: историко-культурный проект «Государевы потехи», Дом игральных карт, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.

За доп. плату: 23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» –возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).

Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворецЭкскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворецЭкскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец
5 день

Завершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец

Посещение аквацентра.

Завтрак.

Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.

Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.

Прогулка по парку Ораниенбаум, который является ценным образцом садово-паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века.

Трансфер в Санкт-Петербург. Окончание программы в аэропорту «Пулково» (по запросу).

15:00-16:00 Окончание программы на Московском вокзале.

Завершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворецЗавершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворецЗавершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворецЗавершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец

Проживание

Тур предусматривает проживание в Петергофе в отеле «Новый Петергоф» 4*.

Экскурсионный пакет без проживания: 12500 руб.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости размещения и дат заезда:

Новый Петергоф 4* (Петергоф), завтрак "шведский стол"

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюОдноместныйДвухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватьюТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтандарт плюсУлучшенный
09.06.24-23.06.2428100375002930040100319002750045100
30.06.2427500364502870038900313002705043900
07.07.24-25.08.2427300361002850038500311002690043500

Скидка детям до 16 лет: 1250 руб.

Варианты проживания

«Новый Петергоф» 4

4 ночи

Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном.

Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.

В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • 4 завтрака и 1 обед в первый день, при выборе тарифа с проживанием
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
  • Посещение аквазоны отеля (в отеле Новый Петергоф с 07:30 до 11:00 для проживающих в стандартных номерах, с 7:30 до 18:00 для гостей из улучшенных номеров, с 7:30 до 23:00 для гостей из номеров категории «Люкс»)
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не включенное в программу
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 4750 руб.
  • Индивидуальный трансфер
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Дополнительные экскурсии:
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Предоставляются ли на тур скидки?

Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 1250 руб. /чел.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

На праздничных заездах очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
29 июля 2023
Спасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможно осмотреть всё в Петергофе, а нет такое возможно, я вас уверяю, даже за такой короткий период времени, как пять дней! Это стало возможно, благодаря четкой организации каждого дня, дружной командой из "Большой Страны". День который начинал каждый новый день с бассейна и хамама в гостиничном комплексе "Новый Петергоф" и продолжался в Величественном Большом петергофском дворце, где ты не перестаёшь удивляться каждому изгибу золочёных деталей дворца, выполненных известными мастерами. А этот длинный проход сквозь 30 залов, как бы захватывает тебя и несет тебя мимо всего этого великолепия поражая и удивляя твоё воображение!! Один из ослепляющих залов купеческий или Танцевальный! Ослепляет тебя обилием золота и зеркал! И так, в каждом зале, находиться свой необыкновенный шарм! По такому же принципу начинался каждый новый день и продолжался для нас в новых- старинных дворцах и вот некоторые из них: Константиновский, Меньшиковский, Китайский и многие другие прекраснейшие великолепия России!
Еще очень хочется от души поблагодарить нашего "ангела хранителя" в этом туре гида Анну Горшкову! Это экскурсовод с большой буквы! Очень много знает исторических фактов не только о Санкт-Петербурге и Петергофе, но и Москве! Благодаря этому человеку наша группа успела всё что было запланировано в туре, и даже чуть-чуть больше! По больше вам интересных туристов!
Спасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможноСпасибо огромное за неизгладимые, восхитительные и величественные впечатления от таких коротких, но объёмных каникул! Казалось невозможно
Е
25 июля 2023
Поездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточном количестве. Местами проживания я довольна
Поездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточномПоездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточномПоездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточномПоездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточномПоездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточномПоездка мне понравилась - организация прекрасная. Несмотря на плотную программу было и свободное время в достаточном
М
2 июля 2023
Великолепная программа, проживание в самом центре Петергофа в хорошем современном отеле, удобные короткие трансферы в Стрельну и Ораниенбаум, пешеходная доступность парков и дворцов Петергофа, наличие свободного дня, организация дополнительной экскурсии на ночной развод мостов на Неве. Отдельное спасибо замечательному гиду- Ирине Коноваловой за высокий профессионализм и радость общения.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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