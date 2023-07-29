Благодаря продуманной экскурсионной программе этот тур позволит в полной мере насладиться красотой Петергофа и как следует отдохнуть.
Вы прогуляетесь по Нижнему парку Петергофа и полюбуетесь на Большой Петергофский дворец, отправитесь в парк «Александрия», посетите Стрельну и увидите Ораниенбаум.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Санкт-Петербург. Переезд в Петергоф, обзорные экскурсии
Прибытие в Санкт-Петербург.
11:00 Встреча с гидом на Московском вокзале у памятника Петру I, табличка с названием тура «Петергофские каникулы».
11:30 Выезд в Петергоф. Вещи в багажную комнату гостиницы.
13:00 Обед в ресторане.
14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, чей фасад протянулся вдоль террасы почти на 300 метров. «Раскинув крылья» над водяной феерией Большого каскада, он объединяет вокруг себя стройную систему аллей, архитектурных сооружений и фонтанов.
Экскурсия в Екатерининский корпус, открытый в конце мая 2021 г. после 2 лет реставрации. Это один из малых дворцов середины XVIII века, предназначенный для проведения придворных балов, приемов и банкетов.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа – Фонтаны. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива и прогуляетесь по тенистым аллеям. Вас ждут знаменитые фонтаны-шутихи и местные жители – белки.
18:00 Окончание программы. Самостоятельное размещение в гостинице.
Экскурсия в Стрельну, посещение Константиновского дворца
Завтрак. Посещение аквацентра.
11:30 Автобусная экскурсия в Стрельну. Стрельна – одно из древних поселений на берегу Финского залива, где для Петра I был возведён небольшой Путевой дворец. По преданию, именно рядом с ним по указу царя впервые в России был посажен картофель. Здесь же по его замыслу начали строить дворцово-парковый ансамбль с фонтанами и каскадами, однако потом реализовали эту идею в Петергофе. Как сложилась судьба этой местности? И кому принадлежал дворец, который ныне называют Дворцом Конгрессов? Об этом узнаем уже внутри!
12:00 Экскурсия по Константиновскому дворцу. Пройдя по парадным залам и гостиным дворца, вы узнаете об истории его создания и судьбе владельцев, о трагических временах упадка и возрождении. Экскурсовод расскажет о грандиозных восстановительных работах и сегодняшнем дне Государственного комплекса «Дворец конгрессов». Вы посетите официальные апартаменты Президента России и залы для встреч в неформальной обстановке.
Трансфер в Петергоф.
Внимание: при проведении представительских мероприятий «Дворец конгрессов» закрывается для посетителей, в этом случае замена на экскурсию в Александровский дворец в Царском Селе с 11:30 до 16:30.
15:30 Окончание программы в гостинице.
Свободный день. Экскурсии на выбор за доп. плату
Завтрак. Посещение аквацентра.
Свободный день, который Вы можете провести, как пожелаете.
Для любознательных за доп. плату: автобусная экскурсия в Кронштадт «Город-крепость на Балтике» с посещением самого большого Морского собора в России. Кронштадт – небольшой город, ровесник Петербурга и его надёжная защита – расположился на острове Котлин в Финском заливе. Сегодня это уникальный морской, военный малый город, входящий в состав Санкт-Петербурга. Только здесь есть парк ниже уровня моря, чугунная мостовая и знаменитый футшток, по которому отмеряют уровень наводнений. На огромной Якорной площади расположился удивительный Морской собор, напоминающий знаменитую Айю-Софию в Стамбуле. (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек)
Для активных за доп. плату: велоэкскурсия «Фонтанный водовод» – 3 часа – около 15 км. Маршрут прогулки проходит по территории трех исторических парков: Английского, Лугового и Колонистского. Жемчужиной вашего путешествия станет знакомство с фонтанным водоводом – замечательным гидротехническим сооружением русских инженеров, наконец-то, вы пройдете путем воды фонтанов Петергофа! Пруды и каналы водовода органично вписаны в композицию парков, расположенных на вашем маршруте. (цены уточнять, группа минимум 5 человек).
Для самостоятельных:в Петергофе остается еще более 20 музеев и множество парков для прогулок.
Для любителей релаксаза доп. плату: аквацентр отеля (бассейн, хамам – турецкая парная, аромасауна с автоматической функцией ароматерапии, финская кедровая сауна; с 7:30 до 23:00, технический перерыв 11:00-12:00, 700 руб. разовое неограниченное по времени посещение) и Академия СПА – время единения с собой: массаж, релаксация в TermoSpa, стоунтерапия, бальнеоароматерапия и др. Вас ждёт мир сияющей красоты и изысканных ощущений с французским брендом премиум класс Sothys. Обратите внимание, что на процедуры необходимо записываться заранее.
Экскурсия в парк «Александрия» и Фермерский дворец
Завтрак. Посещение аквацентра.
11:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Пешеходная прогулка по парку «Александрия». Парк «Александрия» назван так по имени своей первой владелицы – императрицы Александры Фёдоровны, супруги Николая I. Солнце, цветы, тенистые рощи старых дубов, «музыка воды» ручья, просторы лугов под сливающимся с заливом бездонным небом – всё это и есть Александрия – семейное гнездо четырёх поколений династии Романовых.
По пути к нему познакомимся с городскими кварталами, хранящими память о прошлом. Петергоф – это не только известный музей-заповедник, но и сформировавшийся вокруг него одноимённый малый город, где вас ждёт немало удивительного. Например, во второй половине XIX столетия местные архитекторы проявили особый интерес к псевдоготическому стилю. И если в Петербурге непросто найти стрельчатые арки или заострённые башенки, то здесь они встречаются довольно часто: даже в оформлении императорских конюшен.
Экскурсия в Фермерский дворец, созданный накануне свадьбы будущего императора Александра II и ставший уютным домом для всей его семьи. Отличительная черта этого здания – декоративные элементы, напоминающие о его первоначальном предназначении: это была ферма, появившаяся благодаря моде на английские сельские постройки.
Экскурсия во дворец «Коттедж» – уникальный памятник эпохи романтизма, сохранившийся до наших дней без перестроек и более поздних наслоений. Интерьеры дворца, наполненные подлинными вещами, воскрешают атмосферу уюта и тепла, которая царила в семье Николая I.
Свободное время для прогулки по парку и выходу к Финскому заливу, возможность посетить другие музеи парка Александрия — экспозицию «Петергофские дачники», Готическую капеллу, Фельдъегерский дом, Дворцовую телеграфную станцию, Новую ферму. Также рекомендуем посетить объекты Музейного двора: историко-культурный проект «Государевы потехи», Дом игральных карт, Музей семьи Бенуа и Музей коллекционеров.
За доп. плату: 23:00-03:00 автобусная экскурсия «Ночной Петербург» –возможность увидеть город в новом ракурсе, посмотреть разводку мостов и художественную подсветку набережных и площадей (экскурсия состоится при наборе не менее 12 человек).
Завершение программы. Экскурсия в Ораниенбаум и Китайский дворец
Посещение аквацентра.
Завтрак.
Освобождение номеров, выезд с вещами. Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:00 Автобусная экскурсия в Ораниенбаум, который задумывался как часть величественной панорамы, встречающей всех прибывающих в новую российскую столицу по морю.
Экскурсия в Китайский дворец, известный благодаря уникальному Стеклярусному кабинету и сохранивший подлинную отделку 1760-х годов.
Прогулка по парку Ораниенбаум, который является ценным образцом садово-паркового искусства второй половины XVIII - середины XIX века.
Трансфер в Санкт-Петербург. Окончание программы в аэропорту «Пулково» (по запросу).
15:00-16:00 Окончание программы на Московском вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Петергофе в отеле «Новый Петергоф» 4*.
Экскурсионный пакет без проживания: 12500 руб.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости размещения и дат заезда:
Новый Петергоф 4* (Петергоф), завтрак "шведский стол"
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями / Двухместный с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|Улучшенный
|09.06.24-23.06.24
|28100
|37500
|29300
|40100
|31900
|27500
|45100
|30.06.24
|27500
|36450
|28700
|38900
|31300
|27050
|43900
|07.07.24-25.08.24
|27300
|36100
|28500
|38500
|31100
|26900
|43500
Скидка детям до 16 лет: 1250 руб.
Варианты проживания
«Новый Петергоф» 4
Отель «Новый Петергоф» расположен рядом со входом в парки и сады Петергофа. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и телевизором с плоским экраном, а также спа-центр с крытым бассейном.
Номера отеля «Новый Петергоф» оформлены в современном стиле и оснащены телевизором со спутниковыми каналами. В некоторых номерах имеется гостиный уголок.
В ресторане отеля «Новый Петергоф» подаются разнообразные блюда местной и интернациональной кухни. В спа-центре отеля помимо крытого бассейна есть также массажные кабинеты и тренажерный зал. Гости могут посетить паровую баню, кедровую финскую сауну и арома-сауну.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- 4 завтрака и 1 обед в первый день, при выборе тарифа с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Посещение аквазоны отеля (в отеле Новый Петергоф с 07:30 до 11:00 для проживающих в стандартных номерах, с 7:30 до 18:00 для гостей из улучшенных номеров, с 7:30 до 23:00 для гостей из номеров категории «Люкс»)
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь): 4750 руб.
- Индивидуальный трансфер
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Дополнительные экскурсии:
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Предоставляются ли на тур скидки?
Да, скидка предоставляется детям до 16 лет – 1250 руб. /чел.
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 15:00.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
На праздничных заездах очередность экскурсий может меняться в зависимости от работы музеев.
Какую важную информацию нужно знать о туре?
Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.
Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.
Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)
Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.
Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.
Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.
Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.
Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.
Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.
В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).
В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.
Питание:
В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах. В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.
Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.)один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».
Транспорт:
При обслуживании регулярных туров транспортпредоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.
Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.
Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.
Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет;
Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;
Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.
Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).
Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.
В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.
Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.
Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.
Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».
Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Еще очень хочется от души поблагодарить нашего "ангела хранителя" в этом туре гида Анну Горшкову! Это экскурсовод с большой буквы! Очень много знает исторических фактов не только о Санкт-Петербурге и Петергофе, но и Москве! Благодаря этому человеку наша группа успела всё что было запланировано в туре, и даже чуть-чуть больше! По больше вам интересных туристов!