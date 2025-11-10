Мои заказы

Сказочный Самарканд

Содержательная экскурсия по Самарканду — самому известному туристическому городу Узбекистана.
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

На протяжении более 2000 лет город был известным культурным и экономическим центром на Великом Шелковом пути, а в средние века стал столицей империи Тамерлана, которая простиралась от Турции до Индии. Самарканд привлекал к себе религиозных и научных деятелей, торговцев и завоевателей – отражением их жизни стали мечети, медресе, базары, крепости и даже обсерватория. В ходе экскурсии вы увидите архитектурное наследие города и познакомитесь с его культурой. Важная информация: Во время экскурсии вы можете подняться на второй этаж минарета Регистан.

По понедельникам в 11:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Фабрика «Худжум»
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека
  • Мавзолей Даниила
  • Туристическая деревня Конигиль
  • Пещера святого Давида
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Деревня Конигиль
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии вы можете подняться на второй этаж минарета Регистан
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

