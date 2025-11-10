Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Содержательная экскурсия по Самарканду — самому известному туристическому городу Узбекистана.

Умид Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-16 человек Когда По понедельникам в 11:00 $70 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 11:00

Описание экскурсии На протяжении более 2000 лет город был известным культурным и экономическим центром на Великом Шелковом пути, а в средние века стал столицей империи Тамерлана, которая простиралась от Турции до Индии. Самарканд привлекал к себе религиозных и научных деятелей, торговцев и завоевателей – отражением их жизни стали мечети, медресе, базары, крепости и даже обсерватория. В ходе экскурсии вы увидите архитектурное наследие города и познакомитесь с его культурой. Важная информация: Во время экскурсии вы можете подняться на второй этаж минарета Регистан.

По понедельникам в 11:00 Выбрать дату