Откройте для себя магию древнего Самарканда — города, где каждый камень хранит вековые тайны, а яркие купола и ароматные базары погружают в атмосферу Востока.
Присоединяйтесь к нашему авторскому туру, чтобы узнать о величии мавзолея Гур-Эмир, загадках усыпальницы Шахи-Зинда и секретах самаркандского плова. Это путешествие станет вашим ключом к богатству истории и культуры этого удивительного города!
Присоединяйтесь к нашему авторскому туру, чтобы узнать о величии мавзолея Гур-Эмир, загадках усыпальницы Шахи-Зинда и секретах самаркандского плова. Это путешествие станет вашим ключом к богатству истории и культуры этого удивительного города!
Описание экскурсии
Путешествие в сердце Самарканда Древний Самарканд — это волшебное царство, где время замедляется, а каждый камень дышит духом веков. Город захватывает воображение своей красотой, гармонией и тайной Востока. Здесь бескрайнее солнцем залитое небо, величественные купола, изысканная резьба на медресе и мавзолеях, аромат свежего хлеба и специй на шумных базарах, а также добрые лица местных жителей приглашают стать частью этой сказки. В нашем авторском туре вы погрузитесь в душу Самарканда, города, где пересекаются судьбы цивилизаций. Вы узнаете о мавзолее Гур-Эмир, где покоится Великий Тамерлан, и о площади Регистан, вдохновляющей архитектурой которой восхищаются гении. Также вы посетите Сиабский базар — гастрономическое сердце города, и обсерваторию Улугбека, уникальный памятник науки XV века. Вы также откроете для себя тайны усыпальницы Шахи-Зинда, где каждый мозаичный узор — молитва в камне, и узнаете, что делает плов самаркандским. Этот тур станет настоящим культурным приключением, открывающим богатство истории и традиций этого удивительного города. Важная информация:
В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, женщинам также необходимо взять с собой платок для покрытия головы и плеч.
• По желанию в программу можно добавить посещение ремесленных мастерских:
- Бумажная фабрика «Мерос» — здесь вы узнаете, как изготавливают шёлковую бумагу по древним традициям, а также сможете понаблюдать за работой самаркандских гончаров.
- Ковровая фабрика «Худжум» — вы увидите, как вручную ткут изысканные ковры из шёлка и шерсти, сохраняя древние технологии и узоры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур Эмир
- Регистан
- Мечеть Биби Ханым
- Сиабский базар
- Обсерватория Улугбека
- Усыпальница Шахи-Зинда
- Мавзолей святого Даниила
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты - примерно 21$
- Обед (плов) - 5$
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, женщинам также необходимо взять с собой платок для покрытия головы и плеч
- По желанию в программу можно добавить посещение ремесленных мастерских:
- Бумажная фабрика «Мерос» - здесь вы узнаете, как изготавливают шёлковую бумагу по древним традициям, а также сможете понаблюдать за работой самаркандских гончаров
- Ковровая фабрика «Худжум» - вы увидите, как вручную ткут изысканные ковры из шёлка и шерсти, сохраняя древние технологии и узоры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия Вечерние огни Самарканда: погружение в историю
Откройте вечерний Самарканд под новым углом: меньше толп, больше атмосферы. Индивидуальный подход и уникальные истории
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$112 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное о Самарканде и фрески Афросиаба
Раскрыть тайны древнего Самарканда через фрески согдийцев
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$170 за всё до 4 чел.
-
8%
Мини-группа
до 6 чел.
Самарканд: город, хранящий древние тайны Востока
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, путешествуя по Самарканду. Вас ждут легендарные мечети, базары и некрополи, полные истории и культуры
Начало: У усыпальницы Темуридов
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
$33
$36 за человека