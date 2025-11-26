Путешествие в сердце Самарканда Древний Самарканд — это волшебное царство, где время замедляется, а каждый камень дышит духом веков. Город захватывает воображение своей красотой, гармонией и тайной Востока. Здесь бескрайнее солнцем залитое небо, величественные купола, изысканная резьба на медресе и мавзолеях, аромат свежего хлеба и специй на шумных базарах, а также добрые лица местных жителей приглашают стать частью этой сказки. В нашем авторском туре вы погрузитесь в душу Самарканда, города, где пересекаются судьбы цивилизаций. Вы узнаете о мавзолее Гур-Эмир, где покоится Великий Тамерлан, и о площади Регистан, вдохновляющей архитектурой которой восхищаются гении. Также вы посетите Сиабский базар — гастрономическое сердце города, и обсерваторию Улугбека, уникальный памятник науки XV века. Вы также откроете для себя тайны усыпальницы Шахи-Зинда, где каждый мозаичный узор — молитва в камне, и узнаете, что делает плов самаркандским. Этот тур станет настоящим культурным приключением, открывающим богатство истории и традиций этого удивительного города. Важная информация:

В рамках экскурсии предусмотрено посещение мечетей, поэтому просим иметь при себе закрытую одежду, женщинам также необходимо взять с собой платок для покрытия головы и плеч.

• По желанию в программу можно добавить посещение ремесленных мастерских: