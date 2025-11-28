Однодневный тур из Самарканда к Маргузорским озёрам (Хафткул) в Таджикистане — путешествие в сердце Фанских гор, где природа поражает тишиной, красками и высотой. Семь озёр в долине реки Шинг отличаются оттенками воды и уровнем над морем, создавая уникальные пейзажи. Это идеальный маршрут для любителей природы, фото и спокойствия вдали от городской суеты.
Описание экскурсииОднодневный тур из Самарканда к Маргузорским озёрам (Хафткул), Таджикистан Добро пожаловать в мир высокогорных легенд, где прозрачные озёра отражают небо, а горы будто охраняют тишину. Вас ждёт однодневное путешествие в одно из самых живописных мест Средней Азии — к Маргузорским озёрам, или как их называют местные — Хафткул (в переводе с фарси — «семь озёр»). Расположенные на западе Фанских гор Таджикистана, в долине реки Шинг, эти озёра — природное чудо, где каждое из семи водоёмов отличается не только высотой (от 1640 до 2400 м. над уровнем моря), но и оттенком воды: от насыщенно-синего до изумрудного, от бирюзового до молочно-серого. Цвет воды здесь меняется в зависимости от времени суток, погоды и даже угла зрения — настоящее волшебство природы. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет на один день вырваться из городской суеты и соприкоснуться с дикой красотой гор. Это поездка не только для фотографов и любителей природы, но и для тех, кто хочет прикоснуться к настоящему спокойствию и гармонии. Важная информация: Обязательно взять с собой загранпаспорт, так как будем пересекать границу с Таджикистаном. Важно иметь при себе теплую одежду, солнцезащитные очки, потому что несмотря на солнечную погоду, в горах может быть прохладно. Трансфер осуществляется автомобилем Chevrolet марки "Cobalt" или "Nexia". Количество туристов и марка автомобиля может быть изменена по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Сборы на границе
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Обязательно взять с собой загранпаспорт
- Так как будем пересекать границу с Таджикистаном. Важно иметь при себе теплую одежду
- Солнцезащитные очки
- Потому что несмотря на солнечную погоду
- В горах может быть прохладно. Трансфер осуществляется автомобилем Chevrolet марки "Cobalt" или "Nexia". Количество туристов и марка автомобиля может быть изменена по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Самарканда
Похожие экскурсии из Самарканда
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборХафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
$285 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия по живописным озёрам Самарканда
Путешествие на Семь озёр в Таджикистане из Самарканда. Комфортный транспорт, красивые горные виды и остановки для фото. Забронируйте свою экскурсию сейчас
Начало: У вашей гостиницы
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$285
$300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Семь озёр - из Самарканда и обратно (всё включено)
Увидеть волшебные озёра Таджикистана и сравнить уклад жизни двух соседних народов
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$288 за всё до 3 чел.