Однодневный тур из Самарканда к Маргузорским озёрам (Хафткул) в Таджикистане — путешествие в сердце Фанских гор, где природа поражает тишиной, красками и высотой. Семь озёр в долине реки Шинг отличаются оттенками воды и уровнем над морем, создавая уникальные пейзажи. Это идеальный маршрут для любителей природы, фото и спокойствия вдали от городской суеты.

Описание экскурсии Однодневный тур из Самарканда к Маргузорским озёрам (Хафткул), Таджикистан Добро пожаловать в мир высокогорных легенд, где прозрачные озёра отражают небо, а горы будто охраняют тишину. Вас ждёт однодневное путешествие в одно из самых живописных мест Средней Азии — к Маргузорским озёрам, или как их называют местные — Хафткул (в переводе с фарси — «семь озёр»). Расположенные на западе Фанских гор Таджикистана, в долине реки Шинг, эти озёра — природное чудо, где каждое из семи водоёмов отличается не только высотой (от 1640 до 2400 м. над уровнем моря), но и оттенком воды: от насыщенно-синего до изумрудного, от бирюзового до молочно-серого. Цвет воды здесь меняется в зависимости от времени суток, погоды и даже угла зрения — настоящее волшебство природы. Этот маршрут идеально подойдёт тем, кто хочет на один день вырваться из городской суеты и соприкоснуться с дикой красотой гор. Это поездка не только для фотографов и любителей природы, но и для тех, кто хочет прикоснуться к настоящему спокойствию и гармонии. Важная информация: Обязательно взять с собой загранпаспорт, так как будем пересекать границу с Таджикистаном. Важно иметь при себе теплую одежду, солнцезащитные очки, потому что несмотря на солнечную погоду, в горах может быть прохладно. Трансфер осуществляется автомобилем Chevrolet марки "Cobalt" или "Nexia". Количество туристов и марка автомобиля может быть изменена по запросу.

