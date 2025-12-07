Комфортный трансфер из Самарканда в Ташкент на автомобиле с профессиональным водителем.
В пути вы сможете наблюдать природу Узбекистана, при необходимости делаются остановки для отдыха и фотографирования.
Описание трансфер
Комфортное путешествие между двумя городами Узбекистана
Комфортабельный трансфер между двумя знаковыми городами Узбекистана с профессиональным водителем. Во время поездки вы сможете наблюдать за природными ландшафтами и жизнью местных населенных пунктов. По запросу возможны короткие остановки для отдыха, фотографирования или чаепития.
Организация поездки
Трансфер осуществляется на ухоженных автомобилях различных классов. Водитель свяжется с вами после прибытия и обеспечит пунктуальный прием независимо от задержек рейсов. Маршрут планируется с учетом дорожной ситуации для оптимального времени в пути.
Условия транспортировки
Подача автомобиля возможна от отеля, аэропорта, железнодорожного вокзала или любого указанного адреса в Самарканде. Доступны седаны с багажником на 2 чемодана или минивэны с местом для багажа из расчета 1 место на человека. Важная информация:
При бронировании необходимо указать количество багажа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Помощь с багажом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
