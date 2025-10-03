Что вас ждёт:Площадь Регистан – это главная достопримечательность города Самарканда. Медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари украшают площадь. История Регистана. Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана, его наставника Мир Сайид Барака, и некоторых членов семьи Тимура — в Самарканде. Также интерпретируется как «Гури Мир» — могила миров, имеется в виду Мир Саид Барака. Биби-Ханум — архитектурный памятник 1399—1404 годов в Самарканде, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Восстановлена из руин в конце XX века. Памятник находится на улице Ислама Каримова.

Шохи

Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города. Мавзолей Дониёр-пайгамбар или Ходжа Дониёра (Святого Даниила) является одним из самых известных культовых мест в Самарканде. С одинаковым почтением к нему относятся мусульмане, христиане и иудеи. Дониёр, Даниил, Даниэль - это имена одного и того же святого в мусульманской, христианской и иудаистской религиях. Бумажная фабрика Конигил — место славится уникальными традициями ремесленничества, чистейшей природой, тенистыми деревьями, протекающей рядом рекой Сиаб. Но, пожалуй, главной достопримечательностью этого уголка является фабрика «Мерос», на которой ведется бумажное производство. Самарканд Сити — новое туристическое место. Важная информация: По желанию туристов можно составить свою программу. В сумму входит услуги гида и водителя в одном лице, а также индивидуальный транспорт.