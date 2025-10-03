Откройте для себя культурное богатство Самарканда с его главными достопримечательностями: от исторической площади Регистан с потрясающими медресе и мавзолея Гур-Эмир, где покоится великий Тамерлан, до соборной мечети Биби-Ханум и древнего комплекса Шохи Зинда.
Посетите мавзолей Святого Даниила, объединяющий три религии, и откройте секреты средневекового ремесла на бумажной фабрике Конигил. Завершите своё путешествие, исследуя современный туристический центр Самарканд Сити.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Площадь Регистан – это главная достопримечательность города Самарканда. Медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари украшают площадь. История Регистана. Гур-Эмир — мавзолей Тамерлана, его наставника Мир Сайид Барака, и некоторых членов семьи Тимура — в Самарканде. Также интерпретируется как «Гури Мир» — могила миров, имеется в виду Мир Саид Барака. Биби-Ханум — архитектурный памятник 1399—1404 годов в Самарканде, грандиозная соборная мечеть Тамерлана, богато украшенная изразцами, резным мрамором и росписями. Восстановлена из руин в конце XX века. Памятник находится на улице Ислама Каримова.
Шохи
Зинда — единственный в Самарканде археолого-архитектурный памятник, в котором, включая культурные напластования Афрасиаба, отразилась почти 25-вековая история города. Мавзолей Дониёр-пайгамбар или Ходжа Дониёра (Святого Даниила) является одним из самых известных культовых мест в Самарканде. С одинаковым почтением к нему относятся мусульмане, христиане и иудеи. Дониёр, Даниил, Даниэль - это имена одного и того же святого в мусульманской, христианской и иудаистской религиях. Бумажная фабрика Конигил — место славится уникальными традициями ремесленничества, чистейшей природой, тенистыми деревьями, протекающей рядом рекой Сиаб. Но, пожалуй, главной достопримечательностью этого уголка является фабрика «Мерос», на которой ведется бумажное производство. Самарканд Сити — новое туристическое место. Важная информация: По желанию туристов можно составить свою программу. В сумму входит услуги гида и водителя в одном лице, а также индивидуальный транспорт.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Гур-Эмир
- Биби Ханум
- Шохи Зинда
- Мавзолей Святого Даниила
- Бумажная фабрика Конигил
- Самарканд Сити
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу вас в вашем отеле или в аэропорту
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По желанию туристов можно составить свою программу. В сумму входит услуги гида и водителя в одном лице
- А также индивидуальный транспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 окт 2025
Добрый день, экскурсией остались очень довольны. Все было замечательно организованно и интересно рассказано. Это была наша первая встреча с Самаркандом и благодаря вам, не последняя.
