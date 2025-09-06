Мои заказы

Экскурсия в горное село с ночёвкой в глэмпинге

Прекрасная возможность провести два дня вдали от городской суеты, погрузившись в атмосферу уединённой жизни в традиционном узбекском горном селе.

Прогулки по живописным полям, знакомства с местными ремеслами и ночёвка под звёздами — это идеальный способ расслабиться и насладиться природой.
5
4 отзыва
Время начала: 08:00

Описание тура

День 1: Живописная дорога и знакомство с селом • Мы встретимся с вами в вашем отеле и отправимся в горную деревню в Ургуте, всего в 40 км. от Самарканда. Это место славится древними платанами, возраст которых более тысячи лет. По пути вы насладитесь захватывающими видами Зеравшанских гор, весенними ручьями и цветущими полями.
  • В деревне мы познакомимся с семьёй Маматовых, которые расскажут вам о местных традициях, ремеслах, таких как ковроткачество и табачное производство. Вы узнаете, как живут люди в Ургуте и чем этот край отличается от других уголков Узбекистана.
  • Вместе с местными жителями приготовим казан-кебаб — традиционное блюдо узбекской кухни, и насладимся обедом на свежем воздухе.
  • Вечером приготовим плов, а затем разожжём костёр и переночуем в глэмпинге —комфортабельных шатрах с удобствами (туалет и душ в шатре). День 2: Завтрак и возвращение в Самарканд Утром мы позавтракаем и отправимся в соседнее село Кюмбельсой. После этого начнём обратный путь в Самарканд, полные ярких впечатлений и воспоминаний о двух днях, проведённых в горах. Важная информация: Экскурсия доступна круглый год. Заказ экскурсии возможен не менее чем за 1 день до начала.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ургут
  • Горная деревня
  • Зеравшанские горы
  • Село Кюмбельсой
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Проживание в глэмпинге с удобствами (туалет и душ внутри шатра)
  • Питание: обед и ужин в первый день, завтрак на второй день.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Экскурсия доступна круглый год. Заказ экскурсии возможен не менее чем за 1 день до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
Елизавета
6 сен 2025
Экскурсия необычная, это не просто треккинг в горы, а погружение в атмосферу сельской жизни в Узбекистане.

Экскурсия подойдет точно для тех, кто готов много ходить и хорошим физическим нагрузкам, нестандартным маршрутам.

В
глэмпинге все чистенько, приятненько, на высшем уровне. Добираться туда, конечно, придется ножками, но это переживабельно!

Вкусно накормят, красоту покажут, вином напоют. Так что если готовы к непростым маршрутам и колоритным местам, однозначно того стоит!

А
Анна
29 апр 2025
Всë очень понравилось! Ребята очень старались! И хоть программа несколько отличалась от описания, мы остались очень довольны!
Сходили на длительную прогулку в живописнейшие горы, вещи нес ослик. На нем же можно
было и покататься, что само по себе для нас аттракцион)) По дороге гид Егор рассказывал о местной жизни, и о своей. Пообедали под шикарным платаном свежеприготовленным блюдом в казане. Вечером поднялись на глэмпинг, нам приготовили плов и поделились рецептом. Любовались закатом. Утром встретили рассвет, позавтракали и домой! Спасибо за всë!

Т
Татьяна
3 апр 2025
Уникальный маршрут, позволяющий поближе познакомиться с культурой Узбекистана, бытом его гостеприимного и дружелюбного народа и прекрасной природой. Если по натуре вы роматик и исследователь - этот маршрут для вас. Мы были в конце марта, здесь потрясающие пейзажи: заснеженные вершины, цветущие деревья, красивый водопад, звёздное небо. Спасибо команде гидов за интересные рассказы о местных традициях, вкусную еду и обеспечение безопасности!
С
Станислав
8 сен 2024
Экскурсия просто супер!
С самого начала ребята нас встретили на машине у отеля и отвезли в горы, где начался трекинг по горам. В трекинге нас сопровождали гиды и ослик Олег, на
котором было очень весело кататься. Гиды увлекательно рассказывали про жизнь в кишлаках, удивительную местную флору и фауну, срывали для нас плоды грецкого ореха, дикого миндаля, сливы, барбариса.
На полпути мы сделали привал на обед в тени платана. Обед был очень вкусный и сытный.
Но
К вечеру мы направились к самому глэмпингу, стоящему на вершине горы. Там нам приготовили настоящий самаркандский плов, накормили свежими овощами и фруктами, угостили местным вином. После заката мы гуляли вокруг домика и любовались ярким звездным небом.
В самом домике было очень уютно и комфортно. Есть кондиционер и чайник.
Утром нам приготовили завтрак, после которого мы спустились в село и нас отвезли обратно в отель.

Всем очень советуем эту экскурсию - это уникальный для Узбекистана опыт и море ярких впечатлений.

