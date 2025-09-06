читать дальше

котором было очень весело кататься. Гиды увлекательно рассказывали про жизнь в кишлаках, удивительную местную флору и фауну, срывали для нас плоды грецкого ореха, дикого миндаля, сливы, барбариса.

На полпути мы сделали привал на обед в тени платана. Обед был очень вкусный и сытный.

К вечеру мы направились к самому глэмпингу, стоящему на вершине горы. Там нам приготовили настоящий самаркандский плов, накормили свежими овощами и фруктами, угостили местным вином. После заката мы гуляли вокруг домика и любовались ярким звездным небом.

В самом домике было очень уютно и комфортно. Есть кондиционер и чайник.

Утром нам приготовили завтрак, после которого мы спустились в село и нас отвезли обратно в отель.



Всем очень советуем эту экскурсию - это уникальный для Узбекистана опыт и море ярких впечатлений.