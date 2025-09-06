Прекрасная возможность провести два дня вдали от городской суеты, погрузившись в атмосферу уединённой жизни в традиционном узбекском горном селе.
Прогулки по живописным полям, знакомства с местными ремеслами и ночёвка под звёздами — это идеальный способ расслабиться и насладиться природой.
Описание тураДень 1: Живописная дорога и знакомство с селом • Мы встретимся с вами в вашем отеле и отправимся в горную деревню в Ургуте, всего в 40 км. от Самарканда. Это место славится древними платанами, возраст которых более тысячи лет. По пути вы насладитесь захватывающими видами Зеравшанских гор, весенними ручьями и цветущими полями.
- В деревне мы познакомимся с семьёй Маматовых, которые расскажут вам о местных традициях, ремеслах, таких как ковроткачество и табачное производство. Вы узнаете, как живут люди в Ургуте и чем этот край отличается от других уголков Узбекистана.
- Вместе с местными жителями приготовим казан-кебаб — традиционное блюдо узбекской кухни, и насладимся обедом на свежем воздухе.
- Вечером приготовим плов, а затем разожжём костёр и переночуем в глэмпинге —комфортабельных шатрах с удобствами (туалет и душ в шатре). День 2: Завтрак и возвращение в Самарканд Утром мы позавтракаем и отправимся в соседнее село Кюмбельсой. После этого начнём обратный путь в Самарканд, полные ярких впечатлений и воспоминаний о двух днях, проведённых в горах. Важная информация: Экскурсия доступна круглый год. Заказ экскурсии возможен не менее чем за 1 день до начала.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ургут
- Горная деревня
- Зеравшанские горы
- Село Кюмбельсой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание в глэмпинге с удобствами (туалет и душ внутри шатра)
- Питание: обед и ужин в первый день, завтрак на второй день.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Экскурсия доступна круглый год. Заказ экскурсии возможен не менее чем за 1 день до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
6 сен 2025
Экскурсия необычная, это не просто треккинг в горы, а погружение в атмосферу сельской жизни в Узбекистане.
Экскурсия подойдет точно для тех, кто готов много ходить и хорошим физическим нагрузкам, нестандартным маршрутам.
В
В
А
Анна
29 апр 2025
Всë очень понравилось! Ребята очень старались! И хоть программа несколько отличалась от описания, мы остались очень довольны!
Сходили на длительную прогулку в живописнейшие горы, вещи нес ослик. На нем же можно
Т
Татьяна
3 апр 2025
Уникальный маршрут, позволяющий поближе познакомиться с культурой Узбекистана, бытом его гостеприимного и дружелюбного народа и прекрасной природой. Если по натуре вы роматик и исследователь - этот маршрут для вас. Мы были в конце марта, здесь потрясающие пейзажи: заснеженные вершины, цветущие деревья, красивый водопад, звёздное небо. Спасибо команде гидов за интересные рассказы о местных традициях, вкусную еду и обеспечение безопасности!
С
Станислав
8 сен 2024
Экскурсия просто супер!
С самого начала ребята нас встретили на машине у отеля и отвезли в горы, где начался трекинг по горам. В трекинге нас сопровождали гиды и ослик Олег, на
С самого начала ребята нас встретили на машине у отеля и отвезли в горы, где начался трекинг по горам. В трекинге нас сопровождали гиды и ослик Олег, на
Тур входит в следующие категории Самарканда
