Изучите красивые пейзажи гор Самарканда на групповой экскурсии в мини-группе
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Описание
Дорогие гости, добро пожаловать приглашаю вас можно сказать на самую экзотическую экскурсию на просторах интернета. Во время этой экскурсии вы сможете стать пастухами на один день. Пасти скот высоко в горах то есть 2200 метров над уровнем моря в горно селе Гилон. Насладится красивыми пейзажами гор и почувствовать себя настоящим пастухом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Питание
- Гид горный
- Ночлег
Что не входит в цену
- Чаевые по желанию
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
30 мар 2024
Неоправданная трата времени, сил и денежных средств. Гид мог бы быть опрятнее, ночевка могла бы быть комфортнее или хотя бы в теплом помещении, программа могла бы быть хотя бы минимальная, а ее не было. Время, проведенное в предгорной деревушке, было потрачено впустую.
А
Александр
22 сен 2023
Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и незабываемая. Очень внимательный и понимающий гид с аккуратным водителем, чистой машиной. Ездили по перевалам, смотрели местные красоты. Гуляли по селу и обедали с пастухами. Наделали сотни наикрасивейших фотографий. Наелись до отвала и нагулялись. Одна из лучших экскурсий по нашему опыту.