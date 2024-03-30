Неоправданная трата времени, сил и денежных средств. Гид мог бы быть опрятнее, ночевка могла бы быть комфортнее или хотя бы в теплом помещении, программа могла бы быть хотя бы минимальная, а ее не было. Время, проведенное в предгорной деревушке, было потрачено впустую.