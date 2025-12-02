Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Самарканда, города с богатой тысячелетней историей, где восточная архитектура и культурные традиции переплетаются.



За три дня вы посетите удивительные достопримечательности, такие как Регистан и обсерватория Улугбека, а также примете участие в мастер-классах по приготовлению плова и лепешек, наслаждаясь вкусной национальной кухней!

Шамсия Ваш гид в Самарканде Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-4 человека 10% Скидка на заказ 390 выгода $39 $351 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание тура Три дня в Самарканде: архитектура, гастрономия и традиции Откройте для себя Самарканд — город с тысячелетней историей, где восточная архитектура и богатое культурное наследие создают уникальную атмосферу. За три дня вы посетите главные жемчужины города: Гур-Эмир, Регистан, Биби-Ханум, Сиабский базар, Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека. Вас ждут мастер-классы по приготовлению плова и лепешек, прогулки по древним улицам и ужины с национальными блюдами, создавая незабываемые впечатления от живого восточного города.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату