Мои заказы

Самарканд: три дня в сердце восточной культуры

Погрузитесь в атмосферу Самарканда, города с богатой тысячелетней историей, где восточная архитектура и культурные традиции переплетаются.

За три дня вы посетите удивительные достопримечательности, такие как Регистан и обсерватория Улугбека, а также примете участие в мастер-классах по приготовлению плова и лепешек, наслаждаясь вкусной национальной кухней!
Самарканд: три дня в сердце восточной культуры
Самарканд: три дня в сердце восточной культуры
Самарканд: три дня в сердце восточной культуры

Описание тура

Три дня в Самарканде: архитектура, гастрономия и традиции Откройте для себя Самарканд — город с тысячелетней историей, где восточная архитектура и богатое культурное наследие создают уникальную атмосферу. За три дня вы посетите главные жемчужины города: Гур-Эмир, Регистан, Биби-Ханум, Сиабский базар, Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека. Вас ждут мастер-классы по приготовлению плова и лепешек, прогулки по древним улицам и ужины с национальными блюдами, создавая незабываемые впечатления от живого восточного города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гур-Эмир
  • Регистан
  • Биби-Ханум
  • Сияб-базар
  • Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Проживание в отеле
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Самарканд
Завершение: Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Самарканда

Похожие туры из Самарканда

3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
На машине
5 дней
11 отзывов
3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$490 за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
-
10%
1 отзыв
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$504$559 за человека
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
На автобусе
7 дней
-
10%
2 отзыва
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$701$778 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Самарканде
Все туры из Самарканда