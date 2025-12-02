Погрузитесь в атмосферу Самарканда, города с богатой тысячелетней историей, где восточная архитектура и культурные традиции переплетаются.
За три дня вы посетите удивительные достопримечательности, такие как Регистан и обсерватория Улугбека, а также примете участие в мастер-классах по приготовлению плова и лепешек, наслаждаясь вкусной национальной кухней!
Описание тураТри дня в Самарканде: архитектура, гастрономия и традиции Откройте для себя Самарканд — город с тысячелетней историей, где восточная архитектура и богатое культурное наследие создают уникальную атмосферу. За три дня вы посетите главные жемчужины города: Гур-Эмир, Регистан, Биби-Ханум, Сиабский базар, Шахи-Зинда и обсерваторию Улугбека. Вас ждут мастер-классы по приготовлению плова и лепешек, прогулки по древним улицам и ужины с национальными блюдами, создавая незабываемые впечатления от живого восточного города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гур-Эмир
- Регистан
- Биби-Ханум
- Сияб-базар
- Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание в отеле
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Самарканд
Завершение: Аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
