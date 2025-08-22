-
Самарканд: три дня в сердце восточной культуры
Начало: Международный аэропорт Самарканд
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
$351
$390 за человека
Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана
Побывать на родине завоевателя, погрузиться в историю, рассматривая архитектуру, и приготовить плов
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половин...
29 авг в 10:00
30 авг в 09:30
$440 за человека
-
10%
Чудеса Самарканда и Шахрисабза только для вас (индивидуальное путешествие)
Увидеть усыпальницу Амира Темура, погулять по Сиабскому базару и осмотреть дворец Ак-Сарай
Начало: Самарканд, точное место и время - по договорённост...
27 авг в 10:00
3 сен в 10:00
€414
€460 за всё до 4 чел.
