Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд

Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру

Описание
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Путешествие проводится только для вашей компании на комфортабельном автомобиле, поэтому за 4 дня мы успеем посетить 3 важнейших города Узбекистана, находящихся не близко друг к другу.

Хива впечатлит вас количеством и красотой зданий, ведь она не только когда-то была логовом беззакония, но и славилась мастерством и эстетическим совершенством своих художников и архитекторов. По одной из легенд, именно здесь родился Заратуштра. В Бухаре вы прочувствуете колорит на базаре и засмотритесь на орнаменты на стенах. А Самарканд приоткроет для желающих секреты производства ковров, вина или бумаги.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур проводится индивидуально в удобные для вас даты. Возможно провести путешествие с большим количеством человек. В 1 машину помещается 3 человека.

Программа тура по дням

1 день

Из Ташкента в Хиву

Из Ташкента выезжаем в 05:00. В пути до Хивы проведём 10-12 часов с остановками. Едем на комфортабельном автомобиле с кондиционером и сможем разминать ножки, когда вам нужно. Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём.

Из Ташкента в ХивуИз Ташкента в ХивуИз Ташкента в ХивуИз Ташкента в Хиву
2 день

Хива

Проснёмся в городе-оазисе недалеко от Каракумской пустыни, который был важным пунктом Великого шёлкового пути, логовом беззакония, славится мастерством и эстетическим совершенством своих художников и архитекторов. По легенде, именно здесь родился Заратуштра.

Мы прогуляемся по городу и увидим все главные достопримечательности: ворота Ота-Дарвоза, медресе Мухаммада Амин-хана, мечеть Джума, дворцовый комплекс Таш-Хаули, гарем, гостиницу для караванов, медресе и самый высокий минарет Ислам-ходжа, мавзолей Пахлаван Махмуда и ещё один архитектурный памятник в историческом центре. Вы узнаете про немцев-меннонитов, живших в Хиве, и почувствуете себя в огромном музее под открытым небом.

ХиваХиваХиваХиваХиваХиваХиваХива
3 день

Бухара

Из Хивы выезжаем в 05:00. В пути до Бухары проведём около 7-9 часов с остановками.

Во второй половине дня познакомимся с одним из древнейших городов Центральной Азии, где сохранились уникальные памятники зодчества всех исторических эпох с 9 века. Вы увидите архитектурные ансамбли Боло-хауз и Пои-Калян, цитадель Арк, мечеть и памятник средневековой культуры Магоки-Аттари, смотровую башню, «парное» медресе, торговые купола и центральную площадь города Ляби-хауз. Прочувствуете колорит Бухары, налюбуетесь её домами песчаного цвета и голубо-бирюзовыми куполами, рассмотрите узоры на стенах и подберёте сувениры.

Остановимся в гостинице на 1 ночь.

БухараБухараБухараБухараБухараБухараБухараБухара
4 день

Самарканд

После завтрака переезжаем в Самарканд, где вас ждёт 6-часовая экскурсия по городу. Вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока». Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила. Далее вы сможете выбрать локацию на ваш вкус — производство шёлковой бумаги, ковров или вина.

Поздно вечером вернёмся в Ташкент.

СамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамарканд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завершение: Ташкент, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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