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Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
Пройти по рядам базара «Чорсу», осмотреть дворец Романовых и мечеть в честь любимой жены Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
315$189 за человека
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Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
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$1293 за всё до 3 чел.
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Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
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Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «4-дневные туры»
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