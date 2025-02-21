Экскурсионные туры на 4 дня в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $189, скидки до 40%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
На машине
скидка
40%
4 дня
Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
Пройти по рядам базара «Чорсу», осмотреть дворец Романовых и мечеть в честь любимой жены Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
315$189 за человека
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
$1293 за всё до 3 чел.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
На машине
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
21 фев в 08:00
22 фев в 08:00
$1347 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «4-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-знакомство с Узбекистаном: контрасты Ташкента и орнаменты Самарканда
  2. Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
  3. Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Площадь Независимости
  4. Сиабский Базар
  5. Обсерватория Улугбека
  6. Площадь Регистан
  7. Некрополь Шахи Зинда
Сколько стоит тур в Ташкенте в феврале 2025
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