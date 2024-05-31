Туры Ташкента об истории и архитектуре

Найдено 12 туров в категории «История и архитектура» в Ташкенте на русском языке, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
$700 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$915 за человека
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Путешествие получилось просто супер!!! Узбекистан- прекрасная страна с богатейшей историей! Здесь живут очень добрые, гостеприимные,невероятно талантливые люди! Тур безупречно организован. Мы побывали в интереснейших местах,нас сопровождали очень профессиональные гиды. Спасибо организаторам,"Doira travel" за наш отдых и незабываемые впечатления!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Добрый день! Всё прошло отлично! Море впечатлений! Спасибо огромное!!!
  • О
    Оксана
    13 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Благодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочу отметить работу как организатора,
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    так и гидов. Мы опытные путешественники, иногда ездим с турфирмой, иногда самостоятельно. Бывает по-разному спланирован тур и все его части… здесь все было великолепно. Все продуманно, запланировано, забронировано… нам оставалось только отдыхать и ни о чем не думать! организовано было абсолютно все, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая нашими обедами: встречи-проводы, билеты, отели, входная плата на все локации, великолепные гиды. Все четко по времени, профессиональные гиды, а не просто сопровождающие, продуманная и не перегруженная программа, было время на отдых, на свободные прогулки, так еще и массу информации получили! Миллион благодарностей за наши узбекские каникулы! Мы с мужем в восторге и приятном шоке, что так бывает… Мы забронировали тур, оплатили и отдыхали. Это был лучший из организованных туров в нашей жизни, однозначно буду Вас рекомендовать друзьям!

    Благодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочуБлагодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочу
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
    Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
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    мы за неделю познакомились с Самаркандом, Шахрисабзом, Бухарой, Хивой, Ургенчем и Ташкентом. Таким образом вместо 4-х городов нам показали 6! В каждом городе Сиявуш подобрал для нас отличных местных экскурсоводов, досконально знающих свой край. Было и озеро Айдаркуль, и ночевка в юрте (там самый лучший сон!) Сиявуш рекомендовал места с лучшей и недорогой узбекской кухней. Мы получили максимально возможное от Узбекистана за короткое время, влюбились в страну и ее жителей и уже думаем о следующей поездке сюда.

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
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    в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
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    Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

  • И
    Инга
    20 декабря 2023
    Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
    Мы, семья из четырёх человек посетили Узбекистан в начале ноября. Погода все дни была чудесная. В этом туре было четыре
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    города, каждый уникальный и не похож на другой. Асия и команда просто супер, всё прекрасно организовано:жильё, питание, водители во время всего тура, удобный авиаперелёт. Гид Альмира -образованная, много знает и доступно доносит информацию, весь тур сопровождала нас. Узбекистан - это уникальная страна с богатейшей историей, вкусной кухней и очень душевными людьми. Всем знакомым рассказываем с восхищением и восторгом, рекомендуем к посещению.

  • N
    Natalia
    7 мая 2023
    Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
    Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
  • М
    Михаил
    27 апреля 2023
    Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
    Замечательный тур от прекрасного организатора!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "История и архитектура" можно забронировать 12 авторских туров от 700 до 102 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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