Вас ждёт уникальная возможность познакомиться с шестью историческими зданиями дореволюционного Ташкента.
Дворец князя Романова, Ташкентское реальное училище и другие памятники архитектуры сохранили свою красоту и атмосферу. Каждое здание расскажет свою историю, от резиденции князя до банковского учреждения. Экскурсия позволит погрузиться в прошлое и увидеть, как жила столица Узбекистана более века назад
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но здания предоставляют прохладу. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть, что холод может повлиять на комфорт.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Что вас ждёт?
- Дворец князя Романова: построенное по проекту знаменитого архитектора Алексея Леонтьевича Бенуа, здание было резиденцией Великого князя Николая Константиновича Романова, сосланного в Ташкент в ссылку. Дворец и в самом деле был достоин проживания тут особы царского рода – построенный из жжёного кирпича, с башенками, летним и зимним садом, в нём, по сведениям современников, даже летом было достаточно прохладно. Перед смертью князь Николай завещал дворец со всем имуществом Ташкенту с условием создания там музея. Так оно и случилось после 1917 года, когда там был создан Музей искусств Ташкента, ныне известный как Музей искусств Узбекистана. В дальнейшем для музея нашли новое здание, а во дворце в разное время располагались Республиканский дворец пионеров, музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана. За 121 год здание отлично сохранилось.
- Ташкентское реальное училище: в конце XIX века реальные училища выполняли ту же роль, что сейчас выполняют колледжи – молодые люди после школы поступали в училища, чтобы накопить знания для дальнейшего поступления в ВУЗ. Ташкентское училище было построено по проекту архитекторов Гейнцельмана и Максимова. В здании были специальные кабинеты для уроков по физике, химии, географии, рисовании, а также библиотека, канцелярия, жилые комнаты и многое другое. В последующие годы здание сначала принадлежало Среднеазиатскому университету (ныне Национальный университет Узбекистана), а затем Ташкентскому политеху (ныне Технический университет имени Беруни). Как можно видеть, здания также прекрасно сохранилось, и сейчас в нём расположено Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.
- Казённая палата: здание было построено вышеупомянутым В. С. Гейнцельманом. В разные годы тут находились Музей истории народов Узбекистана, Президиум академии наук. Сейчас это административное здание.
- Ташкентское отделение государственного банка: на протяжении 117-ти лет в здании всегда находились финансово-банковские учреждения. Изначально это было региональное отделение Государственного банка России, сейчас тут расположен Узпромстройбанк. Здание сохранилось практически идеально.
- Мужская и женская гимназия: построенные по проекту архитектора Янчевского, здания изначально были двухэтажными. В 20-х годах вместо гимназий тут располагался Среднеазиатский университет. В 30-е года был пристроен третий этаж и здания отдали Ташкентскому автодорожному институту. Сейчас это Ташкентский государственный юридический институт.
- Здание на Иканской: долгое время знатоки-краеведы пытались узнать, кому принадлежал этот дом, о нём практически не было информации. Но благодаря коллективным усилиям всё-таки удалось узнать, что он принадлежал М. И. Буковскому, ташкентскому адвокату. Примерный год постройки – 1884 год. За более чем 120 лет здание хорошо сохранилось и наверняка находится в отличном состоянии.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Вода
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Андрей
7 янв 2025
Отличные впечатления, увидели Ташкент во всей своей красе. Гид рассказал не только о дореволюционных зданиях Ташкента, но и показал город, рассказал много интересного о культуре народа, его сложностях и радостях. Ездили вдвоем с супругой на машине гида. Все очень понравилась, обязательно рекомендую!
