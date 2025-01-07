Вас ждёт уникальная возможность познакомиться с шестью историческими зданиями дореволюционного Ташкента.



Дворец князя Романова, Ташкентское реальное училище и другие памятники архитектуры сохранили свою красоту и атмосферу. Каждое здание расскажет свою историю, от резиденции князя до банковского учреждения. Экскурсия позволит погрузиться в прошлое и увидеть, как жила столица Узбекистана более века назад

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом может быть жарко, но здания предоставляют прохладу. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть, что холод может повлиять на комфорт.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.