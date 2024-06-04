1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Индивидуальная
8 часов
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от €150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия: Душа Ташкента - квартал Хазрати Имам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ташкента, посетив квартал Хазрати Имам. Вас ждут удивительные открытия и встречи
Начало: У архитектурного комплекса Хазрати Имам
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
20 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€20 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента
Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140$112 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$159 за человека
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое приключение в Ташкенте: плов, самса, манты и больше
Погрузитесь в атмосферу узбекской кулинарии, научитесь готовить национальные блюда и откройте вкус местных деликатесов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент - столица дружбы и тепла
Начало: Начало экскурсии от вашего отеля/местоположения
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от $160 за всё до 2 чел.
Мини-группа
8 часов
Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару
Начало: Северный вокзал Ташкента
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$139 за человека
Индивидуальная
5 часов
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ташкент: путешествие по старинным улочкам и вкус узбекского плова
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Ташкенту, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $120 за человека
Мини-группа
8 часов
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
Начало: Ташкент южный вокзал
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$140 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$189 за человека
Индивидуальная
12 часов
Гастрономический и экстремальный тур
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРуслан4 июня 2024В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
- ННаталья1 июня 2024Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
- ИИрина31 мая 2024Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прекрасна! Красивый город, отличный гид! Все впечатление портит только поезд "Шарк" - ощущение возвращения в 90-е.
- ННаталья30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Везде доставили, все быстро, чётко и безопасно. Очень красивые виды, сделали много прекрасных фотографий. Экскурсовод все объяснил, рассказал, отвёл на водопад. Спасибо большое Александру и водителю!
- ГГалина28 мая 2024Очень интересный тур и замечательный гид! Рекомендую 👍
- ААнна23 мая 2024Большое спасибо Александру и его команде за организацию экскурсии! Гид Регина и ее водитель окружили нас заботой и заставили почувствовать
- ЕЕлена13 мая 2024Экскурсия понравилась. Татьяна интересно рассказывает, подробно отвечает на вопросы. Мы остались довольны. Рекомендую.
- ООльга13 мая 2024Хочу поблагодарить Татьяну за профессионализм и за увлекательное путешествие в квартал Хазрати Имам! Это была не просто экскурсия, а путешествие,
- РРябых13 мая 2024Отличные живописные места. Просятся на фото. Горы шикарные: зеленые и заснеженные. На канатке до них добирались. Экскурсовод Дима больше говорил "за жизнь". Все больше утверждаюсь во мнении, что индивидуальные экскурсии - это просто такси с водителем.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Пешеходные»
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