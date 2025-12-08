Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Окунутся в красочные ряды средневекового рынка, отведать традиционные блюда и погулять по Ташкенту.



«Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу».

Описание экскурсии Окунутся в красочные ряды средневекового рынка, отведать традиционные блюда и погулять по Ташкенту. «Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу». Вы познакомитесь с его историей и богатством азиатских товаров. А после пообедаете в одном из лучших заведений города и за пиалой чая услышите о традициях, обычаях и кухне Узбекистана. Приготовьтесь к погружению в атмосферу гостеприимного Ташкента. История чайханы, распространённой в разных странах, весьма интересна. У нас в этих заведениях, помимо традиционного чая (в основном зелёного), подаются и блюда национальной кухни. После базара мы с вами отправимся в одно из лучших мест Ташкента, где вы сможете попробовать настоящий узбекский плов, казан-кебаб, дымляму, кавурдак и другие среднеазиатские яства. Важная информация: Групповая гастропрогулка проходит в пешеходном формате. Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды

