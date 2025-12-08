Окунутся в красочные ряды средневекового рынка, отведать традиционные блюда и погулять по Ташкенту.
«Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу».
«Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу».
Описание экскурсииОкунутся в красочные ряды средневекового рынка, отведать традиционные блюда и погулять по Ташкенту. «Добро пожаловать!», «Хуш келибсиз!», — так говорят узбеки, открывая резные ворота старейшего базара Ташкента «Чорсу». Вы познакомитесь с его историей и богатством азиатских товаров. А после пообедаете в одном из лучших заведений города и за пиалой чая услышите о традициях, обычаях и кухне Узбекистана. Приготовьтесь к погружению в атмосферу гостеприимного Ташкента. История чайханы, распространённой в разных странах, весьма интересна. У нас в этих заведениях, помимо традиционного чая (в основном зелёного), подаются и блюда национальной кухни. После базара мы с вами отправимся в одно из лучших мест Ташкента, где вы сможете попробовать настоящий узбекский плов, казан-кебаб, дымляму, кавурдак и другие среднеазиатские яства. Важная информация: Групповая гастропрогулка проходит в пешеходном формате. Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Питание/nНапитки/nТранспорт/nТрансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Базар Чорсу
Завершение: Чорсу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Групповая гастропрогулка проходит в пешеходном формате
- Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей дружной команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Осмотреть средневековые постройки, погулять по 1000-летнему базару и заглянуть в аутентичные дворики
Начало: У медресе кукельдаш
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
$30 за человека
Индивидуальная
Секреты узбекской кухни: гастроприключение по Ташкенту
Восточный базар, дегустация национальных блюд и секреты узбекской кухни
9 дек в 11:00
10 дек в 11:30
от $200 за человека
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
от $135 за человека