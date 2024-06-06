читать дальше

Жохангир сделал наш последний день по восточному сказочной, вкусной, познавательной!!! Он отличный рассказчик, веселый, показал те места, которые не успели увидеть. А как же все было вкуснооо!!!! Ребята, кто выбирает этот тур вам один совет: не кушайте перед туром хотя бы сутки)))) Вы должны быть голодными!! Потому что столько вкусностей вам предлагают за 3,5-4 часа!!! В самолете мы были самые счастливые 😀спасибо Жохангир🙏